HeWhoMe.Tokyoが、中東ファッションショーデビュー！

有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）が企画・製造する、伝統を未来に繋ぐアップサイクル着物シューズ「HeWhoMe.Tokyo（ヒフミ・トーキョー）」が、2025年10月、サウジアラビアで開催されたリヤド・ファッション・ウィーク（以下RFW）にて、デビューしました。2020 年、着物シューズHeWhoMe.Tokyoが世界に羽ばたきました。花鳥風月が表現された艶やかなビジュアル、上質なクオリティの着物は、世界に誇る美しく、格式高い日本の伝統衣装です。縫ってはほどいて仕立て直し、雑巾になるまで形を変え続ける着物は「もったいない」精神を体現する、まさに、サスティナブル時代の先駆け。このまま着物が廃るのは「もったいない」、この美しい着物を現代の生活に甦らせたのは、浅草の靴職人でした。着物シューズはCOOL JAPAN の象徴です。これまで80ヶ国以上、6,000足の販売実績があります。中東のファッション業界をリードし続けるRFWが2025年10月16日～21日にサウジアラビアで開催され、ヴィヴィアン・ウエストウッドが幕開けを飾り、ステラ・マッカートニーが締めくくるという華やかさと熱狂の中で幕を閉じましたが、HeWhoMe.Tokyo は「ミライ」のコレクションに参加、全17足がランウェイで披露されました。日本文化が大好きなサウジアラビアにおいては、着物を履けるという体験、日本の靴職人による手作りであることが大きく評価、認知されました。ミライとは更なるリレーションシップを固めており、今後も中東で活動を続ける予定です。日本が誇る文化であり伝統衣装の着物を大胆に使い、美しいビジュアルと機能性を兼ね備えたHeWhoMe.Tokyo（ヒフミ・トーキョー）は、2026年１月にフランスの展示会、メゾン・エ・オブジェ出展も控えています。有限会社アクストは、靴を通して、日本の伝統を未来に繋ぐ活動を続けて参ります。ご取材いただければ幸いです。