グリチルリチン酸ジカリウムの化粧品 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月31に「グリチルリチン酸ジカリウムの化粧品市場調査レポート：2026－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。グリチルリチン酸ジカリウムの化粧品に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
グリチルリチン酸ジカリウムの化粧品市場の概要
グリチルリチン酸ジカリウムの化粧品 市場に関する当社の調査レポートによると、グリチルリチン酸ジカリウムの化粧品 市場規模は 2035 年に約 0.75 億 米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の グリチルリチン酸ジカリウムの化粧品 市場規模は約 0.36億 米ドルとなっています。グリチルリチン酸ジカリウムの化粧品 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026－2035 年の予測期間中に約 6.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、グリチルリチン酸ジカリウムの化粧品市場シェアの成長は、市場におけるクリーンラベル製品への顧客の関心の高まりによるものです。顧客は、製品の毒性レベルや有害化学物質を特定するために、成分情報を求めています。当社の分析によると、顧客の約70%がクリーンな成分で作られたスキンケア製品を求めています。クリーンな成分に対する顧客の選好は、グリチルリチン酸ジカリウムのようなオーガニックスキンケア成分の世界市場における成長要因となっています。
グリチルリチン酸ジカリウムの化粧品に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/dipotassium-glycyrrhizinate-for-cosmetics-market/590641780
化粧品向けグリチルリチン酸ジカリウム市場調査では、安全基準の強化と成分の透明性向上により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。複数の主要規制体制（EU、米国、日本、韓国、カナダ、ASEAN）において、化粧品成分の安全性と表示に関する規制が厳格化しており、グリチルリチン酸ジカリウムの需要が高まっています。
規制強化は、オーガニック製品を選ぶ消費者意識の高まりにもつながっています。消費者の約75%がスキンケアや化粧品においてオーガニック成分を重要視しており、メーカーは製造工程にバイオ由来原料を使用するよう促されています。これが化粧品向けグリチルリチン酸ジカリウムの需要を生み出しています。
しかしながら、規制当局の承認取得に加え、安全性、安定性、有効性の実証にかかるコストが、今後数年間の市場成長を制約すると予想されます。製造業者は、承認ごとに毒性試験、さまざまな条件下での安定性、不純物プロファイリング、皮膚科学的テスト、場合によっては人間の皮膚での臨床試験に投資する必要があり、コスト負担が生じます。
