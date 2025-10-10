世界の施設管理サービス市場規模予測：2031年までに年平均成長率（CAGR）7.1％で拡大
世界の施設管理サービス市場は、2022年に12,533億米ドルと評価され、2031年には23,235億米ドルに達すると予測されています。予測期間である2023年から2031年の間に、年平均成長率（CAGR）は7.1％と堅調な上昇を示しています。これは、企業や公共機関における運営効率化への関心の高まり、建築資産の最適活用、環境負荷の軽減、そしてデジタルトランスフォーメーション（DX）の波による需要の増加を背景としています。施設管理は単なる清掃や保守業務を超え、戦略的な経営要素として認識されつつあり、グローバル企業の事業継続性や従業員体験の向上を支える中核分野となっています。
施設管理サービスの定義と進化する役割
施設管理（Facility Management：FM）は、「人」「場所」「プロセス」「技術」を統合し、建築環境の効率性・快適性・安全性・機能性を維持することを目的とした総合的なマネジメント活動です。かつては清掃・修繕・警備などの業務を中心とした“裏方業務”と見なされていましたが、近年ではサステナビリティ戦略やエネルギー効率向上の一環として経営上の戦略的役割を担っています。特に、建築物のライフサイクル全体を通じたコスト削減、IoTやAIを活用したスマートビルディング運用、そして従業員の健康と生産性を高めるワークプレイス設計など、多岐にわたる要素を含むようになっています。
市場構造：サービスセグメントの多様化
施設管理サービスは大きく「ハードサービス」「ソフトサービス」「ビジネスサポートサービス」「エネルギー管理サービス」に分類されます。ハードサービスは建築設備の保守・修繕・電気・空調・配管などの物理的要素を対象とし、ソフトサービスは清掃・警備・受付・廃棄物管理など人的要素を中心としています。近年では、これらを包括的に提供する統合型FM（Integrated Facility Management：IFM）が急速に普及しており、複数施設を跨ぐ運営管理を一括で受託するモデルが成長しています。また、エネルギー効率や脱炭素経営への注目により、エネルギー管理サービスも急拡大しています。AIを活用した需要予測や自動制御による省エネ化は、多くの企業で導入が進んでいます。
デジタル化とスマート化が推進する新たな価値創出
施設管理業界は、デジタル技術の導入によって大きな変革を迎えています。IoTセンサーを活用した空調・照明・出入管理の自動制御、AIによる設備異常の予知保全、デジタルツインによる建物運用の可視化、さらにはクラウドベースの施設情報管理（CAFM/BIM統合）などが進展しています。これにより、リアルタイムのデータ分析を通じて建物の稼働状況を最適化し、運用コストを削減することが可能となりました。加えて、リモート監視・自動化された清掃ロボット・スマートセキュリティシステムの普及により、効率性と安全性の両立が実現しています。特にポストコロナ時代においては、衛生環境の維持や感染リスクの最小化が重視され、デジタルソリューションを組み合わせた「スマートFM」への移行が加速しています。
