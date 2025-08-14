ヨーロッパのEバイク市場は2031年に20,511.5百万米ドル規模に成長、12.48％のCAGRで急拡大予測
ヨーロッパのEバイク市場は、2022年から2031年にかけて著しい成長を遂げることが予測されています。市場規模は6,327.7百万米ドルから20,511.5百万米ドルへと拡大し、2023年から2031年の年平均成長率（CAGR）は12.48％に達すると見込まれています。Eバイクは充電式電池とモーターを搭載した自転車で、ライダーのペダル操作を補助するため、従来の自転車に比べて長距離走行や頻繁な利用が可能になることが特徴です。
市場の概要と基本構造
Eバイクは、電動アシスト機能を持つことで、特に都市部の通勤者やレジャー利用者に支持されています。バッテリー技術の進歩により、走行距離が伸び、充電時間も短縮されているため、利便性が大きく向上しました。さらに、各国の環境規制の強化や都市交通の混雑緩和策の一環として、Eバイクの利用促進政策が後押しとなっています。こうした背景から、ヨーロッパの主要都市ではEバイクの普及が急速に進展しています。
成長を支える主要な要因
市場成長の主要因は多岐にわたります。まず、環境意識の高まりとカーボンフットプリント削減への社会的要求が挙げられます。Eバイクは低排出であり、短距離移動におけるガソリン車の代替手段として注目されています。また、都市交通の渋滞緩和や駐車問題の解消にも寄与するため、多くの自治体が利用を推奨しています。
さらに、消費者の健康志向の高まりも重要な要因です。Eバイクは運動負荷を調整できるため、初心者や高齢者、運動能力に不安のある人々にも利用しやすい製品として評価されています。通勤や買い物、レジャーなど日常生活の多様なシーンでの活用が広がっていることも、市場拡大を促進しています。
技術革新と製品多様化の動向
技術革新はEバイク市場の成長に不可欠な要素です。リチウムイオンバッテリーの性能向上に加え、モーターの効率化や軽量化が進み、車体の携帯性や操作性も向上しています。また、スマートコネクティビティの導入により、GPS追跡や盗難防止機能、スマートフォン連携が可能なモデルも増加しています。
製品ラインアップも多様化が進んでおり、都市型コミューター向けからオフロード対応のマウンテンバイクタイプ、さらには折りたたみ式やスポーツタイプまで幅広い選択肢が提供されています。このような多様化は、ユーザーのニーズに細かく対応し、市場拡大に寄与しています。
市場における主要プレーヤーと競争環境
ヨーロッパのEバイク市場は、多くの地元および国際的なブランドがしのぎを削る競争激しい環境です。伝統的な自転車メーカーから新興のスタートアップまで、多様な企業が市場シェア獲得を目指しています。特にドイツ、オランダ、フランスなどの自転車文化が根付いた国々でのプレゼンスが高いブランドが市場を牽引しています。
競争は価格、技術、デザイン、サービスの面で激化しており、消費者への付加価値提案が差別化の鍵となっています。例えば、保証やアフターサービスの充実、販売後のメンテナンスサポート体制の整備が重要視されています。
主要な企業:
● Accell Group N.V.
● Brompton Bicycle
● Fritzmeier Systems GmbH & Co. KG
● Giant Manufacturing Co. Ltd
