【MINISFORUM新品発売】Intel Core Ultra 9 Processor 285H搭載、AIパフォーマンスを極限突破したミニPC「M1 Pro」発表！
2025年8月6日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニーズフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）で、新型 AI ミニパソコン「M1 PRO」を発売すると発表しました。「M1 PRO」は、「M1 Pro -285H」と「M1 Pro-125H」の 2 種類の構成があります。コンパクトな筐体に強力なAI性能と拡張性を備え、企業、クリエイター、ゲーマーに最適な高効率なデスクトップソリューションを提供します。
「M1 Pro -285H」購入ページ：https://bit.ly/4m3t6MC
「M1 Pro -125H」購入ページ：https://bit.ly/4mAhDUX
主要仕様と性能
■「M1 Pro -285H」
最新のIntel Core Ultra 9 Processor 285H（16コア、16スレッド、最大5.4GHz）を搭載。AI コンピューティング能力は最大99TOPSを実現し、ビジネスシーンや高度なデータ処理に最適。4Kディスプレイ4台の同時出力をサポートし、多タスク処理もスムーズにこなします。
■「M1 Pro -125H」
Intel Core Ultra 9 Processor 285H（14コア、18スレッド、最大4.5GHz）を搭載。価格性能比に優れ、一般的なオフィスワークやクリエイティブ作業に最適です。AI処理能力と高解像度表示を兼ね備え、効率的な作業環境を提供します。
■ デザイン
航空グレードのアルミニウム素材を使用し、ユニボディ設計により、スタイリッシュで頑丈なボディを実現。オフィスでも自宅でも、どんな作業環境にも溶け込む美しいデザインです。
■ ネットワーク
Wi-Fi 7（最大5.8Gbps）、2.5G Ethernetポートにより、最大限の通信速度と安定性を提供。業務でのファイル転送やデータ同期を一瞬で完了します。
■ 拡張性と冷却性能
最大4TBのNVMe SSDと、PCIe 4.0およびOCuLink拡張により、ゲームやグラフィックの強化が可能。さらに、効率的な冷却システムで、静音設計を実現し、高負荷でも安定したパフォーマンスを保ちます。
＜構成・予約販売価格＞
◆「Minisforum M1 Pro-285H」ベアボーンキット（OSなし）：\111,990（税込）割引-\28,000（税込）◆「Minisforum M1 Pro-285H」64GB RAM+2TB SSD： \167,990（税込）割引-\42,000（税込）
◆「Minisforum M1 Pro-125H」ベアボーンキット（OSなし）：\60,790（税込） 割引-\15,200（税込）
◆「Minisforum M1 Pro-125H」32GB RAM+1TB SSD： \87,990（税込） 割引-\22,000（税込）
「M1 Pro -285H」購入ページ▼
https://bit.ly/4m3t6MC
「M1 Pro -125H」購入ページ▼
https://bit.ly/4mAhDUX
MINISFORUM 「M1 Pro -285H」と「M1 Pro-125H」は、ビジネス、クリエイティブ、ゲーミングのすべてのニーズに応える、コンパクトながらも強力なAI性能を備えたミニPCです。高い拡張性と性能を誇り、デスクトップでの作業効率を大幅に向上させます。
