「才能は計り知れない」初戦で不発もウズベク戦で２Ｇ。Ｃ・ロナウドの活躍を元ブラジル代表スターも称賛「年齢は単なる数字に過ぎないことを証明」【Ｗ杯】

「才能は計り知れない」初戦で不発もウズベク戦で２Ｇ。Ｃ・ロナウドの活躍を元ブラジル代表スターも称賛「年齢は単なる数字に過ぎないことを証明」【Ｗ杯】