「才能は計り知れない」初戦で不発もウズベク戦で２Ｇ。Ｃ・ロナウドの活躍を元ブラジル代表スターも称賛「年齢は単なる数字に過ぎないことを証明」【Ｗ杯】
王国ブラジルの10番を背負ったレジェンドも称賛した。
ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｋ組）でウズベキスタン代表とヒューストン・スタジアムで対戦。５−０で大勝した。
主将のクリスティアーノ・ロナウドは、初戦のDRコンゴ戦（１−１）では不発だったが、ウズベキスタン戦では圧巻の活躍を見せる。６分と39分に得点を挙げ、チームを勝利に導いた。
また41歳のストライカーは、これでＷ杯史上初の６大会連続ゴールを達成。大記録を打ち立てた。
躍動したＣ・ロナウドに、元セレソンのリバウド氏も賛辞を送った。自身のインスタグラムを更新し、「今日はあの驚異的な選手、クリスティアーノを称える日だ」と書き出し、次のように綴った。
「初戦では得点を挙げられなかったものの、彼がなぜ歴史上最高のスポーツ選手の１人なのかを如実に体現していた。それは、献身や全力を尽くす姿勢、闘争心、そして勝利への尽きることのない意欲だ。クリスティアーノは走り回り、一球一球に食らいつき、チームを支えて決して信念を曲げなかった。
ウズベキスタン戦でも、ピッチ上で自らの実力を証明した。ポルトガルの大勝のなかで２ゴールを決め、規律やプロ意識、そして並外れたメンタリティさえあれば、年齢は単なる数字に過ぎないことを証明した」
そして「キャリアを通じて、クリスティアーノはあらゆる世代のアスリートにとってのインスピレーションとなる偉大な軌跡を築いてきた。その才能は計り知れない。何よりも感銘を受けるのは、自らを常に進化させ、限界を突破し、長年に渡ってトップレベルで戦い続ける姿勢だ」と称えた。
最後には、「今日の素晴らしい活躍、そしてポルトガルの見事な勝利、本当におめでとう」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】不発への批判を跳ね返す！ 主将Ｃ・ロナウドの圧巻２発！
ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｋ組）でウズベキスタン代表とヒューストン・スタジアムで対戦。５−０で大勝した。
主将のクリスティアーノ・ロナウドは、初戦のDRコンゴ戦（１−１）では不発だったが、ウズベキスタン戦では圧巻の活躍を見せる。６分と39分に得点を挙げ、チームを勝利に導いた。
躍動したＣ・ロナウドに、元セレソンのリバウド氏も賛辞を送った。自身のインスタグラムを更新し、「今日はあの驚異的な選手、クリスティアーノを称える日だ」と書き出し、次のように綴った。
「初戦では得点を挙げられなかったものの、彼がなぜ歴史上最高のスポーツ選手の１人なのかを如実に体現していた。それは、献身や全力を尽くす姿勢、闘争心、そして勝利への尽きることのない意欲だ。クリスティアーノは走り回り、一球一球に食らいつき、チームを支えて決して信念を曲げなかった。
ウズベキスタン戦でも、ピッチ上で自らの実力を証明した。ポルトガルの大勝のなかで２ゴールを決め、規律やプロ意識、そして並外れたメンタリティさえあれば、年齢は単なる数字に過ぎないことを証明した」
そして「キャリアを通じて、クリスティアーノはあらゆる世代のアスリートにとってのインスピレーションとなる偉大な軌跡を築いてきた。その才能は計り知れない。何よりも感銘を受けるのは、自らを常に進化させ、限界を突破し、長年に渡ってトップレベルで戦い続ける姿勢だ」と称えた。
最後には、「今日の素晴らしい活躍、そしてポルトガルの見事な勝利、本当におめでとう」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】不発への批判を跳ね返す！ 主将Ｃ・ロナウドの圧巻２発！