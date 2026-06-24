「難しい試合だった」格下ガーナとスコアレスドローも…イングランドのトゥヘル監督は前向きな姿勢を崩さず「ポジティブな点もあった」【Ｗ杯】

「難しい試合だった」格下ガーナとスコアレスドローも…イングランドのトゥヘル監督は前向きな姿勢を崩さず「ポジティブな点もあった」【Ｗ杯】