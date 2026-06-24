◆米大リーグ ツインズ―ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ツインズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。メジャー通算３００号まであと３本に迫る中、２戦連発の１８号に期待がかかる。

前日２２日（同２３日）の同戦で、見せ場はプレーボールから約１５秒後に訪れた。０―０の初回先頭の第１打席。大谷は初対戦となった右腕マシューズの８７マイル（約１４０キロ）チェンジアップが真ん中付近に入ってきたところを見逃さず、打球速度１１２・８マイル（約１８１・５キロ）、角度２５度、飛距離４１４フィート（約１２６・２メートル）で１７号先制ソロを右翼席後方のコンコースまで飛ばした。先頭打者弾は今季６本目で、通算３０本の大台に到達。日本人最多はイチロー（元マリナーズなど）の３７本となっており、記録更新も視野に入ってきた。

２―１の９回２死一塁では塁が埋まっていないにも関わらず、申告敬遠が告げられた。というのも、初回の一発でツインズ戦は昨季から４戦連発となっていた。相手にとっては大谷の顔も見たくない状態になっている。この日の先発は２３歳の新人左腕ロハス。大谷は対ツインズ５試合連発も狙う。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。真美子夫人との連名で「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で記し、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足などを公開した。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で２０日（同２１日）に復帰。９回に１６号ソロをマークした。試合後に左膝にアイシングを施すなど状態は決して万全とは言えないが、２児のパパとしてはここまで３戦２発と“父親パワー”全開。投手として先発予定の２４日（同２５日）の試合を前に、一気に「３００」の大台を捉えても何ら不思議ではない。