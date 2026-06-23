巨人の松本剛外野手（３２）が２３日の広島戦（マツダ）に「２番・右翼」で先発出場。２打席連続タイムリーを放ち、４打数３安打２打点と今季初となる猛打賞をマークした。チームは７―３と大勝した。

快音を響かせた。まずは３回二死二塁で迎えた第２打席、相手先発・玉村の２投目・外角カーブを捉えると、三遊間を破る鋭い適時打に。追加点を奪い取った。

さらに２―１の５回に訪れた第３打席、二死一、二塁とまたもや好機で打席に立つと内角直球を振り抜いて、左前適時打を放ち３点目とした。

４点リードの９回にも三遊間へヒットを放ち、これで３安打。今季初の猛打賞を記録した。

お立ち台では「少しずつ良くなってきていて、数字にも現れてきている」と手応えを明かしつつも「まだまだシーズン長いので、１日１日変わらずしっかり準備していきたいなと思います」と意気込んだ。

橋上監督代行（６０）は背番号９の活躍に「いい状態というか、もしかしたら彼の本来の力という感じもしますね。少しずつ環境も含めて落ち着いてできるような状態になってきたんじゃないかというふうに思います」と目を細めた。