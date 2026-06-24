「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）今季１５度目の逆転負けを喫した試合後、阪神・藤川球児監督は努めて淡々と敗戦を振り返った。虎の子の１点を守り抜くはずの継投が、暗転したのは岩崎を送った八回。工藤に続き、勝ちパターンを投入した一手を「あの１−０では、なかなか難しいゲーム展開です」と説明した。言葉通りに序盤、中盤と重苦しい内容だった。この回、先頭の長岡、増田の連打から犠打を挟み、オスナに