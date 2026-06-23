◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦 ノルウェー３―２セネガル（２２日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

２２日（日本時間２３日）に１次リーグ（Ｌ）４試合が行われ、７大会ぶり出場のノルウェー（同３１位）はセネガル（同１５位）と対戦し、イングランド・プレミアリーグで３度の得点王を獲得したＦＷハーランドが２試合連続の２得点で３―２と競り勝った。今大会、ハーランドはエムバペと並ぶ４得点で、メッシの５得点に次ぐ得点ランク２位に入った。

圧倒的な決定力で真っ赤に染まった会場を沸かせた。ノルウェーはＦＷハーランドを信頼し、最後は必ず彼にボールを託す。それに応えて圧巻の２試合連続２得点。エースは「自分の特技は点を取ること。人にはいろいろな長所があると思うけど、幸運なことに自分は得点能力だった」と誇らしげに語った。

１―０の後半３分、カウンターから好機を迎えると、ハーランドは前線に向けて一気に加速。ＭＦエデゴールから相手最終ラインの裏でパスを受けると、直接左足を振り抜きＧＫを破った。さらに１点を失った後の後半１３分、エリア内中央でクロスを待ち構え、丁寧に右足でゴールに流し込んだ。Ｗ杯に初出場し、初戦から２戦連続で複数得点したのは１８年ロシア大会のＦＷケイン（イングランド）以来。代表の公式大会では１２戦連続ゴールとなった。

チームは１次Ｌ２連勝で前回出場した９８年フランス大会以来、２８年ぶりとなる決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。開催地の米国は３２年前の９４年大会で父・アルフさんが同国代表として出場した思い出の地でもある。アルフさんは１次Ｌ最下位に終わり決勝Ｔに進めなかったが、ハーランドは、自らの活躍で父のリベンジを果たした。

試合後は大勢のサポーターとともに、北欧の海賊を模してオールで船をこぐパフォーマンス「バイキング・ロー」を披露。「今日もまた特別で素晴らしい夜だった。本当に誇らしく思うし、とても楽しむことができた。見ていて分かると思うが、Ｗ杯はいいね！」と笑顔をみせた。次戦は得点ランク２位で並ぶエムバペ擁するフランスと、１次Ｌのトップ通過をかけた直接対決を迎える。強さと速さを兼ね備えた「怪物」が、Ｗ杯の主役となる。

恋人と「セクシー」２ショット

北中米Ｗ杯に出場しているノルウェー代表の「怪物」ＦＷハーランドと交際中の恋人が、２２日（日本時間２３日）にインスタグラムを更新し、スタジアムでの２ショットを公開した。２戦連続２ゴールと世界最高峰の舞台で驚異的な決定力を見せたストライカーの恋人、イザベル・ヨハンセンは、ハーランドと肩を組んで写真に納まった。

ハーランドは１８日に更新したインスタグラムで、堂々とニューヨークを散策する２ショットをアップ。ため息が出るような美男美女の２人に、「ステキなカップル」「セクシー」「絶対に彼を手放さないで！」などのコメントが並んだ。

◆アーリング・ハーランド（Ｅｒｌｉｎｇ Ｂｒａｕｔ Ｈａａｌａｎｄ）２０００年７月２１日、イングランド生まれノルウェー育ち。２５歳。１６年にノルウェー２部ブリンでプロデビュー。１７年に１部モルデ移籍。１９年にザルツブルク、２０年にドルトムント移籍。２２年からマンチェスターＣでプレー。２２〜２３年シーズンで３６ゴールを挙げてプレミアリーグの最多得点記録を更新。プレミアでは３度の得点王。代表での国際Ａマッチ５３得点はノルウェー歴代最多。１９５センチ、９０キロ。利き足は左。父・アルフさんも元ノルウェー代表で、９４年米国Ｗ杯出場。