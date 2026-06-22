寺島しのぶ、幼少期の父との写真公開 母からの微笑ましいエピソードも明かす「柔らかい表情で素敵」「お宝写真」
【モデルプレス＝2026/06/22】女優の寺島しのぶが6月22日、自身のInstagramを更新。幼少期の父との写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】53歳「国宝」女優「息子さんとそっくり」歌舞伎俳優父との幼少期ショット
寺島は「この頃父を真似てポケットに手を突っ込んで同じ歩き方で後ろを歩いていた、そうです。母曰く」とつづり、幼少期の思い出の写真を披露。写真には、父で歌舞伎俳優の7代目尾上菊五郎に抱っこされる姿や、母で女優の富司純子ら家族に囲まれて着物姿で座る様子、芝生の上で横になる父の背中に寄り添う姿などが収められている。当時の様子が伝わる貴重なプライベートショットとなっている。
この投稿には「お宝写真ですね」「お父様、柔らかい表情で素敵」「着物姿のしのぶさん、息子さんとそっくり」「映画のワンシーンみたい」「エピソードも可愛すぎる」「心が温まる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】53歳「国宝」女優「息子さんとそっくり」歌舞伎俳優父との幼少期ショット
◆寺島しのぶ、父との幼少期ショット公開
寺島は「この頃父を真似てポケットに手を突っ込んで同じ歩き方で後ろを歩いていた、そうです。母曰く」とつづり、幼少期の思い出の写真を披露。写真には、父で歌舞伎俳優の7代目尾上菊五郎に抱っこされる姿や、母で女優の富司純子ら家族に囲まれて着物姿で座る様子、芝生の上で横になる父の背中に寄り添う姿などが収められている。当時の様子が伝わる貴重なプライベートショットとなっている。
◆寺島しのぶの投稿に反響
この投稿には「お宝写真ですね」「お父様、柔らかい表情で素敵」「着物姿のしのぶさん、息子さんとそっくり」「映画のワンシーンみたい」「エピソードも可愛すぎる」「心が温まる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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