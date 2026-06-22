東京ディズニーランド＆シー、“学生パス”期間限定で登場 9月入園分が特別価格に
【モデルプレス＝2026/06/22】東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーでは、大学生、大学院生、短大生、専門学校生を対象にした「カレッジパスポート（期間限定）」が7月1日（水）より登場。対象期間は9月1日（火）〜9月30日（水）で、入園が通常より最大1,900円リーズナブルになる。
【写真】“スパークリング・ジュビリー”初日の様子
「カレッジパスポート（期間限定）」は、大学生らを対象に、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかへ通常価格より1,500円〜1,900円を差し引いた特別価格で入園でき、開園からパークを1日楽しめるもの。1日あたりの販売枚数に上限があるため売り切れになる場合や、予告なく再販されることも。また、入場時に本人の学生証の提示が求められる場合がある。
対象期間中は、2つのパークともに期間限定のコンテンツが豊富に用意されている。9月14日（月）までは、スペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」が開催され、おなじみのアトラクションやエンターテイメントに夏限定の特別バージョンが登場する。続く9月16日（水）以降は「ディズニー・ハロウィーン」がスタートし、それぞれのパークならではのハロウィーンの雰囲気を味わえる。
さらに、東京ディズニーシーではアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中。海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれたパークで、心きらめく祝祭をめぐる旅を体験できる。（modelpress編集部）
対象期間：2026年9月1日（火）〜9月30日（水）
販売期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）
対象者：大学生、大学院生、短大生、専門学校生
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【写真】“スパークリング・ジュビリー”初日の様子
◆9月は特別価格でパーク入園「カレッジパスポート」登場
「カレッジパスポート（期間限定）」は、大学生らを対象に、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかへ通常価格より1,500円〜1,900円を差し引いた特別価格で入園でき、開園からパークを1日楽しめるもの。1日あたりの販売枚数に上限があるため売り切れになる場合や、予告なく再販されることも。また、入場時に本人の学生証の提示が求められる場合がある。
◆夏のスペシャルイベントやハロウィーンを満喫
対象期間中は、2つのパークともに期間限定のコンテンツが豊富に用意されている。9月14日（月）までは、スペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」が開催され、おなじみのアトラクションやエンターテイメントに夏限定の特別バージョンが登場する。続く9月16日（水）以降は「ディズニー・ハロウィーン」がスタートし、それぞれのパークならではのハロウィーンの雰囲気を味わえる。
さらに、東京ディズニーシーではアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中。海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれたパークで、心きらめく祝祭をめぐる旅を体験できる。（modelpress編集部）
■「カレッジパスポート（期間限定）」概要
対象期間：2026年9月1日（火）〜9月30日（水）
販売期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）
対象者：大学生、大学院生、短大生、専門学校生
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