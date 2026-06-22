外装変更＆快適装備拡充で進化したスタンダードモデル

ホンダは2026年6月18日、軽乗用車「N-BOX」の一部改良モデルに関する情報を先行公開しました。

一部改良モデルは2026年7月の発売を予定しており、それに先駆けて6月22日より先行予約の受付を開始しています。

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今回の改良では「N-BOX CUSTOM」のデザイン変更や「N-BOX JOY」の特別仕様車追加が話題となっていますが、スタンダードモデルであるN-BOXについても上質感や利便性を高める改良が実施されました。

N-BOXは2011年12月に初代モデルが登場したホンダの軽スーパーハイトワゴンです。広い室内空間と使い勝手の良さを武器に、発売直後から高い支持を獲得しました。

その後、2017年に2代目、2023年10月には現行となる3代目モデルへとフルモデルチェンジされています。

現行モデルはNシリーズのフラッグシップとして位置付けられており、軽自動車市場を代表する存在となっています。

2025年度の新車販売台数では第1位を獲得し、軽四輪車の新車販売台数では11年連続で首位を記録。

さらに2026年4月にはN-BOXシリーズ累計販売台数が300万台を突破するなど、国内市場において圧倒的な人気を維持しています。

その人気の理由は、軽自動車とは思えないほどの室内空間の広さ、優れた視界性能、使い勝手の高いシートアレンジ、そして先進安全装備の充実にあります。ファミリー層からシニア層まで幅広いユーザーに支持されていることも特徴です。

今回の一部改良では、ベースモデルとなるN-BOXにも手が加えられました。最大の変更点は「N-BOX ファッションスタイル」のデザイン刷新です。

専用2トーンカラーのルーフ色をホワイトへ変更したほか、ロアグリルとリアライセンスガーニッシュにメッキ加飾を採用することで、親しみやすさと上質感を両立したデザインへと進化しました。派手な演出ではなく、日常に溶け込む上品なスタイルを追求した点が特徴です。

ボディカラーは「プラチナホワイトパール」「プレミアムサンライトホワイトパール」「ルナシルバーメタリック」「メテオロイドグレーメタリック」「クリスタルブラックパール」などを設定。

さらにN-BOX ファッションスタイルには「プレミアムアイボリー・パールII」「フィヨルドミスト・パール」「オータムイエロー・パール」などの専用カラーが用意され、さらにホワイトルーフとの組み合わせによって個性を演出することも可能です。

インテリアは水平基調のデザインを採用し、広い視界と開放感を重視した設計としています。

フロントウインドウの視認性にも優れ、運転初心者からベテランドライバーまで扱いやすいことが特徴です。

また、軽自動車トップクラスの室内空間を確保しており、後席スライド機構や多彩なシートアレンジによって、買い物や送迎、レジャーまで幅広い用途に対応します。

装備面では、全モデル共通でセンターUSBチャージャーや運転席・助手席シートバックアッパーポケットを追加し、日常での利便性を向上させました。

さらにはN-BOXのメーカーオプションとして設定される、9インチHonda CONNECTナビやETC2.0を装備することで、快適性も高めることができます。

安全性能については、先進安全運転支援システム「Honda SENSING」を全タイプに標準装備。

衝突軽減ブレーキや誤発進抑制機能、アダプティブクルーズコントロールなどを備えています。

パワートレインは660cc直列3気筒エンジンとCVTの組み合わせを採用。日常域で扱いやすい動力性能と優れた燃費性能を両立しており、街乗りを中心とするユーザーに適した仕様となっています。

グレード構成は、ベーシックモデルのN-BOX、専用内外装を採用するN-BOX ファッションスタイル、福祉車両の「N-BOX スロープ」を設定。

全車にFFと4WDを用意し、ライフスタイルや用途に合わせて選択できるラインナップとしています。

なお、今回の先行公開では価格の詳細は明らかにされておらず、正式な車両価格は2026年7月の発売時に発表される見込みです。