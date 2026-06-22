【ロンドン＝横堀裕也】英国のスターマー首相は２２日、辞意を表明した。

支持率が低迷する中、次期首相候補のアンディ・バーナム氏が下院補欠選挙で圧勝したことを受け、与党・労働党の党首と首相職を禅譲する「秩序ある退陣」を余儀なくされた形だ。党首選が終わるまでは首相を続けるとしており、７月にも首相が交代する可能性がある。

スターマー氏は首相官邸前で演説し、「党内での議論の結論を受け入れ、党首を辞任する」と述べた。

バーナム氏の当選後、スターマー氏は「党首選になれば逃げずに出馬する」と語っていた。ただ、党内で待望論が強いバーナム氏が補選で勝利して党首選に出馬する見通しとなり、政権維持は困難だと判断した。

スターマー氏は、党首を選ぶプロセスが７月９日に始まると説明した。バーナム氏の人気への期待から、党内はバーナム氏支持でまとまりそうだ。対抗馬が出なければ、７月中にバーナム氏への「禅譲」が完了するとみられる。党首選となった場合、首相選定は９月となる可能性がある。

スターマー氏は２０２４年の総選挙で労働党を率いて１４年ぶりに政権を奪還し、首相に就任。物価高対策などで成果を出せず、閣僚らのスキャンダルもあって支持率が低迷していた。