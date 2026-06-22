広島のフレディ・ターノック投手が先発から中継ぎとしてブルペン待機することに決まった。２２日、菊地原毅投手コーチは右腕の配置転換について、「球のキレを見たら、中（ブルペン）で１イニングをボーンといった方が。やってみないと分からない部分はあるけど、そういうことも踏まえて」と語った。

ターノックは米国時代にも中継ぎとしての経験が豊富。同コーチは「彼も中継ぎは向こう（米国）でもやっていたというのもある。そこも含めて、こういう方向でいってみようかと」と説明した。

右腕は来日１年目で開幕ローテ入りも果たした。しかし、ここまで８試合に先発して０勝４敗、防御率４・１０。直近は１９日・ヤクルト戦（神宮）で４回６安打５失点（自責４）で敗戦投手となっていた。今後は中継ぎとしての適応を進めながら、２６日・阪神戦からのブルペン待機を見込んでいる。

広島のブルペン陣は、森浦がチームトップの８セーブ。ホールド数は２１のハーンがトップとなっている。チームは現在、借金１２の５位だが、４位・ＤｅＮＡとはゲーム差なし。上位進出を目指す中、助っ人右腕の配置転換に踏み切った。