【北村匠海で観る究極の2択】落ち込んだときにそばにいてほしいのはどっち？「東京リベンジャーズ」タケミチ vs「君の膵臓をたべたい」僕
【モデルプレス＝2026/06/22】確かな演技力で作品ごとに異なる表情を魅せ、現在放送中のドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系／毎週月曜よる9時〜）で地上波連続ドラマ初主演を務める北村匠海。本記事では、心が沈んでしまったときに寄り添ってほしくなる2人のキャラクターを紹介する。
【写真】北村匠海の好きな役トップ10一覧
映画「東京リベンジャーズ」シリーズは、どん底の人生を送る主人公・花垣武道（タケミチ）が、かつての恋人・橘ヒナタ（今田美桜）を救うため10年前へタイムリープを繰り返し、過酷な運命に立ち向かうストーリー。北村が演じたタケミチは、喧嘩が弱く最初はすぐに逃げ出してしまう冴えない青年だ。しかし、大切な人を守るため、どれほどボロボロになっても絶対に諦めない姿が多くの胸を打った。自分の弱さを知っているからこそ、他者の痛みに全力で向き合えるのが彼の魅力。もし落ち込んでいるときに彼がそばにいたら、前を向く元気を分けてくれるだろう。
ネット上では「いつ見ても泣ける」「どんどん頼もしくかっこよくなる」「仲間になりたい」といった声が上がるなど、泥臭くも真っ直ぐなタケミチに勇気をもらう視聴者が後を絶たない。暗い気持ちを吹き飛ばす熱いエールと、絶対に味方でいてくれる安心感を求めているとき、彼の存在は大きな救いになりそうだ。
多くの涙を誘った映画「君の膵臓をたべたい」で北村が演じたのは、他人に興味を持たず、人付き合いが苦手な「僕」。クラスメイトの山内桜良（浜辺美波）が余命僅かであることを偶然知ったことから、彼女の秘密を共有する唯一の存在として、共に限られた日々を過ごしていく。「僕」は感情を大きく表に出すタイプではないが、懸命に生きる桜良の想いを静かに、そして深く受け止める誠実さを持っている。もし心が傷ついているときに彼がそばにいたら、無理に励ますのではなく、同じ空間でただそっと隣に居続けてくれるような心地良さを与えてくれるだろう。
ネット上では「誰よりも静かで深い優しさを持っている」「僕が少しずつ心を開いていく姿が愛おしい」「誠実さに惹かれる」などの感想が寄せられており、「僕」の内に秘めた深い優しさに心震わせる人が数多く見られた。静かで穏やかな時間の中で、傷ついた心をゆっくりと癒やしたい人にとっては、彼の優しさが何よりの温かさとなるはずだ。
前を向くエネルギーをくれる「東京リベンジャーズ」のタケミチか。それとも、多くを語らずともそっと寄り添ってくれる「君の膵臓をたべたい」の「僕」か。どちらのキャラクターも、北村の丁寧なアプローチによって血が通った、誰かの心を救う優しさを宿している。
「東京リベンジャーズ」「君の膵臓をたべたい」はPrime Video、Netflix、U-NEXT等で配信中だ。（modelpress編集部）
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◆「東京リベンジャーズ」タケミチ（花垣武道）
映画「東京リベンジャーズ」シリーズは、どん底の人生を送る主人公・花垣武道（タケミチ）が、かつての恋人・橘ヒナタ（今田美桜）を救うため10年前へタイムリープを繰り返し、過酷な運命に立ち向かうストーリー。北村が演じたタケミチは、喧嘩が弱く最初はすぐに逃げ出してしまう冴えない青年だ。しかし、大切な人を守るため、どれほどボロボロになっても絶対に諦めない姿が多くの胸を打った。自分の弱さを知っているからこそ、他者の痛みに全力で向き合えるのが彼の魅力。もし落ち込んでいるときに彼がそばにいたら、前を向く元気を分けてくれるだろう。
◆「君の膵臓をたべたい」僕
多くの涙を誘った映画「君の膵臓をたべたい」で北村が演じたのは、他人に興味を持たず、人付き合いが苦手な「僕」。クラスメイトの山内桜良（浜辺美波）が余命僅かであることを偶然知ったことから、彼女の秘密を共有する唯一の存在として、共に限られた日々を過ごしていく。「僕」は感情を大きく表に出すタイプではないが、懸命に生きる桜良の想いを静かに、そして深く受け止める誠実さを持っている。もし心が傷ついているときに彼がそばにいたら、無理に励ますのではなく、同じ空間でただそっと隣に居続けてくれるような心地良さを与えてくれるだろう。
ネット上では「誰よりも静かで深い優しさを持っている」「僕が少しずつ心を開いていく姿が愛おしい」「誠実さに惹かれる」などの感想が寄せられており、「僕」の内に秘めた深い優しさに心震わせる人が数多く見られた。静かで穏やかな時間の中で、傷ついた心をゆっくりと癒やしたい人にとっては、彼の優しさが何よりの温かさとなるはずだ。
◆【究極の2択】落ち込んだときにそばにいてほしいのはどっち？
前を向くエネルギーをくれる「東京リベンジャーズ」のタケミチか。それとも、多くを語らずともそっと寄り添ってくれる「君の膵臓をたべたい」の「僕」か。どちらのキャラクターも、北村の丁寧なアプローチによって血が通った、誰かの心を救う優しさを宿している。
「東京リベンジャーズ」「君の膵臓をたべたい」はPrime Video、Netflix、U-NEXT等で配信中だ。（modelpress編集部）
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