フィギュアスケート女子の中井亜美さんが始球式に登場

21日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-楽天戦の始球式に、フィギュアスケート女子の中井亜美さんが登場。体全体を使った躍動感あふれるフォームから投じた一球は、ワンバウンドで捕手のミットに収まった。アスリートらしい投球が「とても華やかで素敵」と話題を集めている。

この日の一戦は「ALL FOR CHIBA」として開催。中学から千葉県に拠点を移し、ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した中井さんが始球式に抜擢された。背番号「315」のユニホームでマウンドに上がった中井さんは、トルネード気味に体を捻りながら投球。ワンバウンドにはなったが、愛らしい笑顔で大役を務めたメダリストに球場は大きな拍手に包まれた。

投球後、中井さんは球団を通して「初めての始球式だったので、とても緊張しましたが、ちゃんとホームまで届けることができたので良かったと思います！ いつもとは違い、屋外だったので雰囲気も全然違いました。ただ、今日はすごく晴れたのでいい気分で投げることができました！」とコメントを届けた。

試合を盛り上げた18歳のアスリートにファンからは絶賛の声が相次いだ。SNS上には「愛されキャラだね」「最高の笑顔だね」「圧倒的に華がある」「愛らしい天使みたいな子」「アカン好きすぎる」「勝利の女神だったのかも」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）