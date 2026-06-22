中島健人が人気俳優兼アイドルを演じる『ラブ≠コメディ』特別動画に反響！「麗司なんだけど健人に見える」「リアルなケンティーか映画かわからなくなる」「脳内が混乱します（笑）」

【動画】中島健人が人気俳優兼アイドルを演じる『ラブ≠コメディ』特別動画／歌番組シーン

中島健人が自身のInstagramで、7月3日に公開される中島の主演映画『ラブ≠コメディ』の特別動画を披露した。

■中島演じる神崎麗司が出演する劇中の架空ドキュメンタリー番組

中島は「え？これリアルですか」と添えて動画を公開。

「ガチすぎるこれ」と掲げた動画では、中島が演じる人気俳優兼アイドル・神崎麗司に密着した架空のドキュメンタリー番組『SUN ドキュメント スターオブトップ』が流れる。

歌番組のリハーサルでは、ヘアメイクをしながらスタッフと打ち合わせする様子が。そこに「届けたいのは、完璧なパフォーマンスだ」というドキュメンタリーらしいシリアスなナレーションが重なる。この他、中島が書き下ろした劇中曲「愛してTonight」を歌い踊るシーンも。

さらにスタジオでの撮影シーンでは、黒スーツ姿で登場。右手を前方に伸ばし、左手は唇に添えて決めポーズ。神崎が“今観たいキラキラ王子様俳優ランキング”で1位を獲得したことも伝えられ、出演ドラマ『執事ラブ』では華麗なアクションを披露する様子も収められている。

コメント欄には「麗司なんだけど健人に見える」「リアルなケンティーか映画かわかんなくなる」「脳内が混乱します（笑）」「ケンティーでも麗司でもかっこいい」「ケンティーもキラキラ王子様です」などといったファンの声が続々と寄せられている。

なお、中島はInstagramで、「愛してTonight」を歌って踊る、歌番組シーンの動画も公開している。

■歌番組のリハーサルやドラマのアクションシーンも見られる特別映像

中島自身も「え？これリアルですか」と添えて公開。

■中島健人が歌い踊る劇中歌「愛してTonight」

コメント欄には、「神崎麗司じゃなくケンティーの新曲みたい」というファンの声も多数寄せられていた。