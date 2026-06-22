７月に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」の侍ジャパン大学日本代表が２２日発表され、昨年の大学代表に選出された青学大・鈴木泰成投手（４年・東海大菅生）、渡部海捕手（４年・智弁和歌山）、亜大・前嶋藍捕手（４年・横浜隼人）、明大・榊原七斗外野手（４年・報徳学園）らを含む２８人が選ばれた。関大・米沢友翔投手（４年・金沢）や慶大・渡辺和大投手（４年・高松商）は初選出となり、主将は渡部が務める。

この日まで３日間の選考合宿を神奈川県平塚市で行い、鈴木英之監督は「甲乙付けがたい選手がたくさんいたから悩みに悩んだ」と話した。選考結果は「左投手が多いのが特徴。大会日程も結構暑い台湾で５試合連続ですから、投手を厚めに（投打で二刀流の）中山くんを入れて１２人になる」と投手について話した。

「アメリカだけではなくて台湾、韓国も入ってくるということで、どういう戦いになるのか想像もつかないところもある、初めての大会で監督をさせていただくということでチャンスというか、優勝に向けてチャレンジしたい」と意気込んだ。

直前合宿は７月２日から７日まで行われる。試合は社会人野球との対戦も組まれている。

代表メンバーは以下の通り。

【投手】

馬場拓海（４年・日体大）

鈴木泰成（４年・青学大）

宮原廉（４年・近大）

角田楓生斗（４年・富士大）

星野世那（４年・大商大）

渡辺和大（４年・慶大）

猪俣駿太（４年・東北福祉大）

米沢友翔（４年・関大）

藤本士生（３年・国学院大）

大城海翔（３年・仙台大）

古堅鈴之輔（３年・富士大）

【捕手】

渡部海（４年・青学大）

前嶋藍（４年・亜大）

西野啓也（４年・立命館大）

井上和輝（２年・法大）

【内野手】

赤堀颯（４年・国学院大）

岡田啓吾（４年・明大）

山里宝（４年・亜大）

今津慶介（４年・慶大）

中山優月（３年・大商大）

小林隼翔（３年・立教大）

林純司（３年・慶大）

鈴木湧陽（３年・中京大）

【外野手】

榊原七斗（４年・明大）

春山陽登（４年・大商大）

黒田義信（４年・東日本国際大）

真辺麗生（３年・駒大）

境亮陽（２年・法大）