ロッテは２２日、１２月下旬に開催予定の「ＮＰＢジュニアトーナメント ＫＯＮＡＭＩ ＣＵＰ ２０２６」に出場するマリーンズジュニアチーム（小学６年生対象）の選考会応募受付を、２２日午後３時から開始することを発表した。

２０１４年４月２日〜１５年４月１日生まれの小学６年生が対象。応募期間は２２日午後３時〜７月６日午後３時まで。１次選考会は７月２１、２２、２３日に実施予定。選考会ではボール回し、遠投、スイング、塁間走、内野守備などを行う。マリーンズジュニア２０２６の監督は、マリーンズＯＢでマリーンズ・ベースボールアカデミー校長の佐藤幸彦氏が務める。

現在ロッテに所属する池田来翔内野手（２０１１年千葉ロッテＪｒ．→２１年ドラフト２位）をはじめ、マリーンズジュニア出身のプロ野球ドラフト指名選手は、２００５年の発足以来、近藤（現ソフトバンク）、郡司、田宮（ともに現日本ハム）、藤平（現楽天）、及川（現阪神）、石塚（現巨人）ら１２球団最多となる１７人となっている。

佐藤幸彦監督は「私たち千葉ロッテマリーンズは、野球を通じて技術の向上だけでなく、人として成長することを大切にしています。ジュニアチーム活動では、トップチームのスローガンである『ＰＬＡＹ ＦＲＥＥ．ＷＩＮ ＨＡＲＤ．』のもと、『激しく、楽しく、勝つために』を合言葉に、一人ひとりが成長への努力と、支えてくれる方々への感謝の気持ちを忘れずに、最後まで全力でやり抜くことを大切に活動していきます。４カ月間、仲間とともにさまざまな挑戦を重ねながら、勇気を持った自分、感謝を伝えられる自分、そして仲間から信頼される自分になれるよう、ともに成長していきましょう。『ＮＰＢジュニアトーナメント ＫＯＮＡＭＩ ＣＵＰ ２０２６』の優勝を目標にチャレンジできる仲間を募集します。皆さまのご応募をお待ちしています」とコメントした。