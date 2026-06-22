本日（22日）午後3時、その残虐性からネット上でも関心を高めた事件が最終局面を迎える。2024年に北海道旭川市で当時17歳の女子高校生が亡くなった事件の判決が言い渡されるのだ。

【写真】誰に対し、何の意味があるのか、内田被告のポーズ

内田梨瑚被告に望まれる『極刑』

「殺人の罪に問われているのは、内田梨瑚被告です。事の発端は被害者が内田被告が写った画像を無断でSNSにアップしたことでした。このことに腹を立てた内田被告は、被害者を車に監禁し、暴行を加えたのち、旭川市内の橋の欄干に裸にした状態で謝罪させ、その様子を撮影。そのうえで、“落ちろ”“死ねや”などと怒声を浴びせたとされています。

事件当時、内田被告と行動をともにしていた小西優花受刑者はすでに懲役23年の判決が確定しています。その小西受刑者は殺害を認める発言をしたうえで、証人尋問で内田被告が“肩甲骨の辺りを両手のひらで押し、目の前から一瞬で消えた”と発言。内田被告の明確な殺害行為を証言しました」（全国紙社会部記者）

共犯者が生々しい証言を突きつける中、監禁・殺人・不同意わいせつ致死の3つの容疑がかけられている内田被告は、監禁罪については認めるものの、ほか2つの罪については、否認を一貫して継続。

小西受刑者の証言についても「事実と違う」と話し、「殺意はなかった」「橋から落としていない」と主張している。

「6月8日に行われた裁判では被害者の父親が出廷し、“白い布に包まれ、透明なビニールに包まれ、娘の姿はあまりにも残酷で家族はその場で泣き崩れたのを今でも思い出します”と、当時の悲痛な状況を語りました。

さらに、内田被告を指さし、“どうかあいつを私の娘が望む判決を下してください”と主張。母親も代理人弁護士を通じてコメントを寄せ、“仇討ちが許される時代なら、すべて同じ目にあわせてやりたい。極刑しかありえない”と胸の内を告白しました」（前出・全国紙社会部記者）

ご遺族から『極刑』を望まれる内田被告。最終陳述では、「今後も反省、謝罪、償いの日々を送ります」と語った。

検察は内田被告の行為について、「全裸で生きたままの状態で川に落下させて殺害した残虐さは無期懲役を求刑することも十分考えられる」と断罪しながらも、懲役27年を求刑。

この求刑に対し、ネット上では、

《死刑だろが、こんなの》

《27年は甘い 無期懲役で 良いよ》

《マジで極刑以外考えられない 絶対反省してないぞ》

など、不満の声が続出した。

この求刑に対しアディーレ法律事務所の正木裕美弁護士は、

「現在の裁判実務では、死刑のハードルが非常に高く、特に被害者が1人のケースでは、死刑が回避される傾向が相対的に強いです。もちろん例外もありますが、それは身代金目的や保険金目的、凄惨な性犯罪を伴う事件、あるいは綿密に練られた高度な計画性が認められた場合などの傾向があります。

今回は、確かに残虐な事件ではありますが、これまでの前例に照らし合わせると、死刑が選択される可能性は低いと言わざるを得ません」

と、実情を話し、無期懲役や死刑が下される可能性は限りなく低いとしている。

求刑を超える判決が下されることは難しいというが、いったいこの事件はどのような着地を迎えるのか――。どのような結末を迎えようが、ご遺族の悲しみが癒えることはないだろう。