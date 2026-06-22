「目元が美しすぎます」安達祐実、近影ショットに絶賛の声！ 「かわいい姉さん」「お変わりなく綺麗」
俳優の安達祐実さんは6月21日、自身のInstagramを更新。かわいらしさと大人っぽさを兼ね備えたソロショットを公開しました。
【写真】安達祐実の近影
コメントでは「息抜きすることもすごく大事ですよね」「上着がめちゃくちゃタイプですー！」「前髪が可愛い…」「お変わりなく綺麗ですね！」「かわいい姉さん 素晴らしい」「今日は大人っぽく見えます」「目元が美しすぎます」「いつまでも変わらなく可愛い」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】安達祐実の近影
「今日は大人っぽく見えます」安達さんは「ほどよく息抜きしながら 一生懸命がんばる」とつづり、1枚の写真を投稿。白いシャツの上にジャケットを羽織り、ネックレスなどのアクセサリーを合わせた姿です。カメラを見つめ、穏やかな表情を浮かべています。とてもおしゃれで、大人っぽい雰囲気が漂っています。
「不思議な雰囲気を醸し出す素敵な方」13日にも「春夏の新作！」「フリルラインtopsとskirtのセットアップ」と、おしゃれな姿を披露していた安達さん。ファンからは「大人に見えたり、子どもに見えたり、不思議な雰囲気を醸し出す素敵な方ですね」「メガネもちょ〜可愛い」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)