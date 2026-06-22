「ショックだった」人気タレント、ダイエット中の体重を告白。「体重なんかただの数字だ気にするな」
「ショックだった」人気タレント、ダイエット中の体重を告白。「体重なんかただの数字だ気にするな」
マルチタレントの阿波みなみさんは6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。ランニング中のショットを公開し、体重を明かしました。
【投稿】阿波みなみの体重は？
「ひざ、大事にな」阿波さんは「DAMZ六日町店にきてますぞpr 朝から田んぼの周りを走りました」とつづり、1枚の写真を投稿。緑豊かな田園と山々を背景に走る、自身の姿です。楽しそうな笑顔をカメラに向けています。「体重72kgあってショックだったよ めげずにこれからもがんばるよ #峰不二子になれるまで終われません」と体重を明かし、今後も努力を続けることを宣言しました。
この投稿に寄せられた「メイちゃんみたいだ」とのコメントに阿波さんは「いや、よく見たらトトロだったわ」と返信。ほかにも「震源地ここでしたか」「クマと間違われないように注意して下さい」「体重なんかただの数字だ気にするな。明るく健康に生きてられたらそれでいいのだ」「ひざ、大事にな」「72km走ったのかと思ったよ」「頑張って！！好き！」といった声が寄せられました。
「ウォーキング30分、ストレッチ30分」11日にも「峰不二子になるまで終われません #8日目 ウォーキング30分、ストレッチ30分」と、ダイエットの様子を公開していた阿波さん。近くで見守る愛犬の姿がかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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