中国商務省は、アメリカの10の企業について輸出規制対象に指定しました。アメリカ国防総省が中国のネット通販大手アリババグループなどを「軍事企業」のリストに追加したことへの対抗措置をとった形です。

中国商務省は22日、ドローンやレアアース関連企業などを含むアメリカの10社を輸出規制リストに加えたと発表しました。これらの企業に対し、中国から軍民両用品を輸出することが禁止されるほか、海外の事業者が中国製の軍民両用品を輸出することも禁止するとしています。

輸出禁止の背景について、商務省の報道官は「米国政府によるいわゆる『中国軍事企業リスト』への追加という悪質な措置に対抗する」と説明していて、アメリカ国防総省が今月、中国のネット通販大手アリババグループなどを中国軍と関係のある「軍事企業」のリストに追加したことへの報復措置をとった形です。

また、中国の財政省は「ロッキード・マーティン」など、アメリカの46の企業が製造する製品の輸入を禁止することもあわせて発表しています。