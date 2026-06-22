稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾主演映画『バナ穴 BANA_ANA』×「BISTRO J_O」のコラボメニューが期間限定で発売決定

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稲垣吾郎がディレクターを務める「BISTRO J_O」にて、稲垣、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』公開を記念し、6月25日よりコラボメニューが期間限定で発売される。

■コラボ商品は、映画のタイトルとともにバナナジュースが登場することにちなんで考案

映画『バナ穴 BANA_ANA』は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第二弾。前作同様、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人を主演に、監督は様々なフィールドで活躍する山内ケンジが務める。

「BISTRO J_O」は、稲垣吾郎がディレクターを務める“やんちゃでおてんば、遊び心を忘れないレストラン＆カフェ”としてオープン。ひとりでも何人でも、そしてメニューも選べる自由さが大人気のビストロだ。

6月25日から7月20日（予定）の期間限定で発売される、BISTRO J_O×映画『バナ穴 BANA_ANA』コラボ商品は、映画のタイトルとともにバナナジュースが登場することにちなんで考案。

BISTRO J_Oならではのバナナの甘いおいしさを味わってから映画館に向かうのもおすすめだが、「観終わったあとに語り合いたくなる映画」との評判高い『バナ穴 BANA_ANA』、鑑賞後に「わからない」魅力をコラボメニューを味わいながら大いに語り合おう。詳細はぜひ公式サイトをチェックしよう。

■映画情報

『バナ穴 BANA_ANA』

6月27日（土）よりグランドシネマサンシャイン 池袋 他全国順次公開

出演：稲垣吾郎 草なぎ剛 香取慎吾

ファーストサマーウイカ 趣里 ／ 葉山さら 水野響心 鄭亜美 ／ 古舘寛治 小澤征悦 吹越満

監督・脚本：山内ケンジ

音楽：大城静乃

主題歌：「バナナのうた」

配給：CULEN ギークピクチュアズ

(C)2026 BANA_ANA Film Partners

■関連リンク

「BISTRO J_O」店舗サイト

https://bistrojo.tokyo/

『バナ穴 BANA_ANA』作品サイト

https://bana-ana.com/

新しい地図 OFFICIAL SITE

https://atarashiichizu.com/