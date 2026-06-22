サッカー日本代表 上田綺世選手の妻・由布菜月「初めての父の日」0歳長女のユニフォーム姿＆父親のアクスタ握る様子公開「パパの背番号だ」「パワーが届いてる」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】モデルの由布菜月が6月21日、自身のInstagramを更新。娘の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「日本一の応援」“背番号18”ユニ姿の0歳長女
由布は「初めての父の日 いつもありがとう！」とつづり、娘の写真を投稿。夫であるサッカー日本代表の上田綺世のアクリルスタンドを小さな手でしっかりと握りしめている姿や、背番号18が入った青いユニフォームを着用した様子を披露した。
また「そしておめでとうー！！ 」と、夫・上田選手が活躍し勝利をおさめたサッカー・ワールドカップのチュニジア戦についてもつづっている。
この投稿に、ファンからは「アクスタを握っているの最高」「パパの背番号だ」「ユニフォームの後ろ姿がたまらなく可愛い」「娘ちゃんパワーが届いてるね」「お父さんへの愛が詰まった写真」「日本一の応援」などという反響が寄せられている
由布は2022年2月9日に上田選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年4月に女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「日本一の応援」“背番号18”ユニ姿の0歳長女
◆由布菜月「初めての父の日」赤ちゃんの姿披露
由布は「初めての父の日 いつもありがとう！」とつづり、娘の写真を投稿。夫であるサッカー日本代表の上田綺世のアクリルスタンドを小さな手でしっかりと握りしめている姿や、背番号18が入った青いユニフォームを着用した様子を披露した。
◆由布菜月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「アクスタを握っているの最高」「パパの背番号だ」「ユニフォームの後ろ姿がたまらなく可愛い」「娘ちゃんパワーが届いてるね」「お父さんへの愛が詰まった写真」「日本一の応援」などという反響が寄せられている
由布は2022年2月9日に上田選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年4月に女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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