高市総理は公設秘書が関わったとされる中傷動画や暗号資産の問題をめぐり、「近日中に秘書の陳述書と相手企業からの提案書を国会に提出する」と明らかにしました。国会記者会館から中継です。

高市総理の公設秘書が中傷動画の作成者側とのオンライン会議に出席していたことは明らかになっていますが、高市総理は一連の問題について、秘書に文書を提出させることで問題の収束を図りたい考えです。

高市総理

「近日中に奈良の秘書の陳述書と、暗号資産に関する記述などどこにもない、相手企業から送られてきた唯一の提案書、これを予算委員会の理事会に提出させてください」

きょうの衆議院の予算委員会で、野党側は高市総理の陣営が関わったとされる中傷動画の作成問題などについて、秘書の国会への参考人招致を求めましたが、高市総理は文書の提出により「答弁にかえさせていただきたい」と訴えました。

また、同じ関係者が関わったとされている暗号資産「サナエトークン」の問題について、高市総理は、自身も事務所も「暗号資産が発行され、取引されることを承認したことは無い」と改めて関与を否定しました。

ただ、公設第一秘書が「サナエトークン」に関するLINEグループに参加したかについては明言しませんでした。

午後には、参議院でも予算委員会が開かれる予定で、この問題についてさらに野党から追及が続く見通しです。