◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）

初めて１４００メートル戦へ投入されるウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）に距離短縮の不安はないだろうか。これまで経験した最も短い距離は名古屋の１５００メートルで行われた２３年のかきつばた記念。鼻差で勝利を飾っているが、Ｇ１級ともなればハードルは上がってくるかもしれない。

もともと２３年の東京大賞典（２着）では、それほど無理せずにハナに立っているように自在性があるタイプ。３つ目のＧ１級タイトルとなった前走のかしわ記念では、つまづき気味のスタートを切りながら難なく５、６番手を確保したほど。最後の直線もしぶとく粘るミッキーファイトを差し切ってみせた。川田将雅騎手は「この馬とともにリズムのいい形を意識して、あのポジションになりました」と振り返ったように、マイルの流れに難なく対応できたことがうかがえる。

以前は２０００メートルの王道を中心にローテを組み立ててきたが、近走はマイル戦に投入することが多くなってきた。前走後の高木調教師は「地方の深いダートでの１８００〜２０００メートルでは、馬場に負けている感じがあったので、１６００メートルぐらいが良さそうだと思った」とレース選択の理由を説明。佐賀開催のＪＢＣクラシック制覇以外は２０００メートルで勝ち切れていなかっただけに、中央とは砂質が違う地方交流のＪｐｎ１は距離短縮で狙いを変えてきたというわけだ。

７歳になって仕上げに時間がかかるようになってきたが、今回は久々を使った後の叩き２戦目。３週続けて美浦・Ｗコースで調教を消化し、１７日は坂路でラスト１２秒４のしまい重点で仕上げた。高木登調教師「順調です。今回は期間が短いこともあって、仕上げやすかったです」と強調する。

ここまでＧ１級では２着７回と涙を呑んできた７歳馬が昨秋の南部杯に続き、かしわ記念とマイル戦で２つのタイトルを手にした。前走後の川田騎手は「一生懸命に走っていながら、いつも１頭強いのが目の前にいてしまう競馬が続いていましたので…」とホッとした様子だったが、この路線なら「善戦マン」のイメージが覆るかもしれない。高木調教師も「前回は深いダートでどうかなと思ったが、１６００メートルだと深いダートもこなしてくれた。小回りの１４００メートルに対応できそうなセンスはあります」と距離短縮に自信を見せる。新たな距離でウィルソンテソーロの才能がさらに開花するかもしれない。