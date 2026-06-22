投資家の桐谷さん、こんなに貰えるの！？ 優待紹介で大反響「凄すぎます」「また増えましたね」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、株主優待を紹介するとネット上で話題になっている。
【写真】優待そんなに貰えるの！？桐谷さんが入手した高額のクオカード
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「議決葉書が入った封書の発送が終わり、株主総会集中日直前のここ数日は郵便物が少ない日。19日の郵便物は簡易書留1通を含め19通」と恒例の封筒開封。
そこには「書留はニーズウェルで、中身は15,000円分のクオカード。今406円で優待を貰うには1000株必要。他に高額な優待品はインタースペースのVJAギフトカード10,000円でした」と優待を紹介した。
これにネット上では「QUOカードはいくらあっても困りませんよね」「15,000円分のクオカードは凄すぎます」「QUOカードまた増えましたね 葉書発送お疲れ様です」などの声が出ている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】優待そんなに貰えるの！？桐谷さんが入手した高額のクオカード
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「議決葉書が入った封書の発送が終わり、株主総会集中日直前のここ数日は郵便物が少ない日。19日の郵便物は簡易書留1通を含め19通」と恒例の封筒開封。
そこには「書留はニーズウェルで、中身は15,000円分のクオカード。今406円で優待を貰うには1000株必要。他に高額な優待品はインタースペースのVJAギフトカード10,000円でした」と優待を紹介した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。