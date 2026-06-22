　22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　238991　　　13.9　　　 85910
２. <200A> 野村日半導　　　 22832　　　22.7　　　　6577
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 19271　　　13.8　　　　2411
４. <1321> 野村日経平均　　 15799　　 -22.4　　　 76100
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12314　　　-7.8　　　102550
６. <1579> 日経ブル２　　　 11946　　　14.3　　　 928.4
７. <1306> 野村東証指数　　 10240　　　93.9　　　 434.9
８. <1360> 日経ベア２　　　　8578　　　48.2　　　　59.1
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　7366　　　15.5　　　　5119
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　6337　　　78.4　　　1013.5
11. <1540> 純金信託　　　　　5838　　　24.2　　　 20225
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　4671　　　58.2　　　　7573
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　3248　　　68.7　　　 75820
14. <1356> ＴＰＸベア２　　　3062　　 146.5　　　 107.4
15. <1489> 日経高配５０　　　2764　　 329.2　　　　3261
16. <1330> 上場日経平均　　　2427　　　91.7　　　 76190
17. <2243> ＧＸ半導体　　　　2369　　　18.5　　　　5467
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2226　　　45.8　　　　5298
19. <282A> ＧＸ半導１０　　　1958　　 115.9　　　　3399
20. <1358> 上場日経２倍　　　1805　　　32.8　　　164300
21. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1635　　　84.5　　　 424.5
22. <1308> 上場東証指数　　　1515　　 127.8　　　　4294
23. <1542> 純銀信託　　　　　1468　　 -24.1　　　 31000
24. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1460　　 702.2　　　　3465
25. <2865> ＧＸＮカバコ　　　1282　　　37.8　　　　1307
26. <2036> 金先物Ｗブル　　　1256　　　66.8　　　155200
27. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1216　　　74.7　　　　　97
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　1117　　　33.5　　　 75680
29. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　1090　　　64.2　　　 84500
30. <314A> ｉＳゴールド　　　1077　　　53.0　　　 320.6
31. <213A> 上場半導体株　　　1053　　　-8.2　　　 607.1
32. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1048　　　48.7　　　　4653
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 794　　 -25.3　　　 79590
34. <221A> ＭＸ日半導体　　　 749　　　33.8　　　1717.5
35. <1615> 野村東証銀行　　　 664　　 -69.6　　　 719.6
36. <1545> 野村ナスＨ無　　　 624　　　-7.6　　　 247.1
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 613　　 -30.7　　　　　60
38. <2624> ｉＦ日経年４　　　 604　　 411.9　　　　7318
39. <1655> ｉＳ米国株　　　　 584　　 -16.9　　　 871.7
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 532　　　31.4　　　　2978
41. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 532　　　43.4　　　　1135
42. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 531　　　28.6　　　1901.5
43. <2837> ＧＸ中小日株　　　 494　　　85.7　　　　6504
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 494　　 -20.5　　　　2609
45. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 481　　　10.1　　　 62070
46. <1328> 野村金連動　　　　 478　　　15.2　　　 15995
47. <2524> 農中東証指数　　　 478　　 -20.9　　　　4231
48. <2244> ＧＸＵテック　　　 475　　　60.5　　　　3610
49. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 447　　 130.4　　　　1056
50. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 438　　　18.4　　　 353.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース