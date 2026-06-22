【ロンドン＝工藤武人】英紙ガーディアンは、スターマー英首相が２２日朝（日本時間２２日午後）、声明を発表して辞意を表明すると報じた。

複数閣僚への取材に基づくとしている。スターマー氏は側近らと声明の準備に着手しているという。当面は与党・労働党の党首とあわせて首相職にとどまり、９月末の党大会に合わせて辞任するシナリオが有力視されている。

次期首相候補と目されるアンディ・バーナム氏が１８日の下院補選で圧勝したことを受け、支持率が低迷するスターマー氏への辞任圧力が党内では急速に強まっていた。

フィナンシャル・タイムズ紙によると、複数の閣僚が、党首と首相職をバーナム氏に禅譲する「秩序ある退陣」に向け、スターマー氏に辞任時期を明らかにするよう直接要求している。スターマー氏が応じなければ２３日の閣議で、多くの閣僚が辞任する可能性があるという。ＢＢＣは２１日、スターマー氏は続投に意欲を示していたが「過去４８時間で政府内の空気が変わった」と指摘した。

スターマー氏は２０２４年の総選挙で労働党が１４年ぶりに政権を奪還し、首相に就任した。物価高対策などで目立った成果を出せず、求心力が低下している。