通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.67 5.98 7.22 6.42
1MO 7.53 5.66 6.83 6.34
3MO 8.01 5.71 7.08 6.65
6MO 8.44 5.84 7.47 6.97
9MO 8.58 6.00 7.70 7.14
1YR 8.72 6.34 7.97 7.33
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.36 7.92 7.23
1MO 7.00 7.70 6.90
3MO 7.51 8.00 6.95
6MO 8.13 8.48 7.15
9MO 8.39 8.68 7.24
1YR 8.62 8.95 7.39
東京時間10:01現在 参考値
ドル円の短期ボラは警戒感もあって、少しだけ高いものの、落ち着いた水準での推移。
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6MO 8.44 5.84 7.47 6.97
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 8.39 8.68 7.24
1YR 8.62 8.95 7.39
東京時間10:01現在 参考値
ドル円の短期ボラは警戒感もあって、少しだけ高いものの、落ち着いた水準での推移。