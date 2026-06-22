　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.67　5.98　7.22　6.42
1MO　7.53　5.66　6.83　6.34
3MO　8.01　5.71　7.08　6.65
6MO　8.44　5.84　7.47　6.97
9MO　8.58　6.00　7.70　7.14
1YR　8.72　6.34　7.97　7.33

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.36　7.92　7.23
1MO　7.00　7.70　6.90
3MO　7.51　8.00　6.95
6MO　8.13　8.48　7.15
9MO　8.39　8.68　7.24
1YR　8.62　8.95　7.39
東京時間10:01現在　参考値

ドル円の短期ボラは警戒感もあって、少しだけ高いものの、落ち着いた水準での推移。