回転寿司チェーン「くら寿司」にて、人気キャラクター「スヌーピー」と仲間たちが登場するコミック『PEANUTS』とのコラボキャンペーンを開催。

異なる時代の「スヌーピー」と仲間たちのアートがデザインされた限定グッズや、キャラクターをイメージしたスペシャルメニューが期間限定で登場します☆

くら寿司『PEANUTS』スヌーピー コラボキャンペーン

キャンペーン開始日：2026年6月26日（金）

開催店舗：全国のくら寿司店舗

チャールズ・M・シュルツ氏が作者のアメリカのコミック『PEANUTS』

主人公の「チャーリー・ブラウン」、その愛犬の「スヌーピー」をはじめとする個性的なキャラクターとストーリーが人気を博し、1950年に新聞で掲載がスタートして以来、コミック誕生75周年を越えた今でも、世界中で愛され続けています。

今回実施されるキャンペーンでは、人気のキャラクターである「スヌーピー」や「ウッドストック」をイメージしたコラボメニューが登場。

「スヌーピー」の好物の一つであるピザを再現した「スヌーピーのミニピザまん」をはじめ、キャラクターのカラーをモチーフにしたスイーツとドリンクも販売されます。

対象メニューを注文された方には、オリジナルステッカーをランダムで1枚プレゼント☆

さらに、くら寿司でしか手に入らない限定のコラボグッズも多数登場するほか、「グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス」の2店舗限定で、店内装飾を施し、フォトスポットとしても楽しめます☆

スヌーピーのミニピザまん

価格：250円

販売期間：6月26日（金）〜8月5日（水）

持帰り：不可

「スヌーピー」の好物の一つであるピザをモチーフにしたピザまん。

ほのかな甘みを感じるふわふわの生地の中に、ピザソース、チーズ、玉ねぎ、バジルなどが包み込まれています。

チーズは、マイルドでクリーミーなモッツァレラと濃厚なゴーダの2種をバランスよくブレンド。

チーズのコクとソースの酸味、そして生地の甘みが絶妙なバランスで口の中に広がるメニューです。

包み紙にプリントされた「スヌーピー」のイラストもかわいい☆

スヌーピーのクッキー＆クリームチーズケーキ

価格：430円

販売期間：2026年6月26日（金）〜8月5日（水）

持帰り：不可

「スヌーピー」のモノトーンカラーをインスパイアした、こだわりのクッキー＆クリームチーズケーキ。

しっとりしたココアスポンジをベースに、砕いたクッキーを贅沢に混ぜ込んだレアチーズムースを重ね、ブラックココアビスケットをふんだんにトッピング。

仕上げのチョコソースが、甘みとほろ苦さの絶妙なコントラストを描き出します。

ザクザク・クリーミー・しっとりと移り変わる3つの食感のハーモニーが楽しめるスイーツです。

スヌーピーの仲良しコーラフロート

価格：550円

販売期間：2026年6月26日（金）〜8月5日（水）

持帰り：不可

「スヌーピー」と「ウッドストック」の“仲良しカラー”を一杯に閉じ込めた、特別なフロート。

コーラの「黒」とバニラアイスの「白」で「スヌーピー」を、鮮やかなマンゴーミルクホイップとシュガースプレーの「黄色」で「ウッドストック」が表現されています。

くら寿司特製無添加※のコーラにマンゴーのフルーティーな甘みがプラスされ、トッピングのシュガースプレーが食感のアクセントとなり、最後の一口までワクワクが止まらない美味しさです。

※化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料を不使用

コラボメニュー注文特典：オリジナルステッカー

上記のコラボメニューいずれかを注文することでもらえる、全20種類のオリジナルステッカー。

「サリー」や「シュローダー」「ライナス」など”ピーナッツ・ギャング”や75周年ロゴなど全20種類からいずれか1枚がランダムでもらえます☆

ビッくらポン！『PEANUTS』限定グッズ

実施期間：2026年6月26日（金）〜8月6日（木） ※無くなり次第終了

店舗の各テーブルに備えられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を 5 枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」

「ビッくらポン！」で当たりが出ると、缶バッジやクリアキーホルダー、マスキングテープなど、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえます。

「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」が楽しめます。

缶バッチ

種類：全20種

異なる時代の『PEANUTS』コミックに登場する「スヌーピー」のアートが描かれた“缶バッジ”。

1950年代から70年代などのアートも登場する、往年のファン必見のグッズです。

クリアキーホルダー

種類：全5種

年代によって異なるデザインのタッチが楽しめる“クリアキーホルダー”。

「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」の心温まるワンシーンなどが落とし込まれています。

マスキングテープ

種類：全5種

表情豊かな「スヌーピー」たちのイラストがあしらわれた“マスキングテープ”。

「スヌーピー」とくら寿司のメニューを一緒に描いたデザインなど、全5種類が展開されます。

『PEANUTS』限定グッズプレゼントキャンペーン

実施期間：

第1弾：2026年6月26日（金）〜無くなり次第終了

第2弾：2026年7月10日（金）〜無くなり次第終了

第3弾：2026年7月24日（金）〜無くなり次第終了

第1弾から第3弾の計3回にわたり実施される、限定グッズのプレゼントキャンペーン。

税込み3,000円のお会計ごとに、異なる時代の「スヌーピー」と仲間たちのアートが描かれたノートやクリアファイル、寿司皿など貴重なスペシャルグッズが先着でプレゼントされます。

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでの注文は対象外）

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

第1弾：ノート

実施期間：2026年6月26日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種

数量：合計先着30万名限定

『PEANUTS』作品の歴代アートを総柄でプリントしたノート。

さり気なくレイアウトされた75種年のロゴがアクセントになっています。

第2弾：クリアファイル

実施期間：2026年7月10日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種

数量：合計先着30万名限定

「スヌーピー＆ウッドストック」「チャーリー・ブラウン」「サリー」「ルーシー」「ライナス」を大きくプリントしたクリアファイル。

くら寿司のお寿司や調味料、スイーツやサイドメニューを手にする姿で登場します。

第3弾：寿司皿

実施期間：2026年7月24日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種

数量：合計先着30万名限定

シンプルなカラーでまとめられた、大人かわいい寿司皿。

キャラクターたちと一緒に描かれたくら寿司のロゴやお寿司のアイコンもポイントです。

グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス限定で店内装飾を実施

グローバル旗艦店 原宿

実施期間：2026年6月26日（金）〜8月6日（木）

キャンペーン期間中、「グローバル旗艦店 原宿」と、

グローバル旗艦店 なんばパークスサウス

「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」の2店舗限定で特別な店内装飾を実施。

「スヌーピー」と仲間たちと一緒にフォトスポットとしても楽しめます。

『PEANUTS』レシートキャンペーン

応募期間：2026年6月26日（金）〜8月6日（木）

詳細URL：https://www.kurasushi.co.jp/topic/007914.html

対象期間内に、くら寿司でコラボメニュー1品を注文した税込み3,000円分以上購入された方限定のレシートキャンペーンを実施。

レシートを応募フォームにて登録された方の中から抽選で10名に配布景品コンプリートセットがプレゼントされます。

※税込み3,000円以上のレシート1枚につき、1回の応募となります

※期間中何度でも応募できますが、同一レシートでの応募は1回のみとなります。

世代を超えて愛される「スヌーピー」たちの限定メニューやグッズが手に入るスペシャル企画。

くら寿司にて2026年6月26日より開催される『PEANUTS』コラボキャンペーンの紹介でした☆

※一部店舗では価格が異なります

※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了となります

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