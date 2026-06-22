◆米女子ゴルフツアー メイヤー・クラシック 最終日（２１日、ミシガン州ブライズフィールドＣＣ＝６６１１ヤード、パー７２）

首位と５打差の７位で出た山下美夢有（花王）が９バーディー、１ボギーの６４と伸ばし、通算１７アンダーで並んだロッティ・ウォード（英国）とのプレーオフを１ホール目で制し、今季初優勝。賞金４８万７５００ドル（約７８５０万円）を獲得した。

今季獲得賞金は１２８万５３２７ドル（約２億８００万円）でツアー７位。ポイントランキングも３位に浮上した。１５０センチと小柄な山下の今季平均飛距離は、２４９・０８ヤードで全体の１５３位。世界のロングヒッターを相手に、機械のようなショットの精度と、ショートゲームを武器に戦っている。

勝みなみ（明治安田）は１３アンダーの７位で８万３９５８ドル（約１３５０万円）、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は１１アンダーの１０位で６万５２６９ドル（約１０５０万円）、岩井千怜（ホンダ）は１０アンダーの１２位で５万４８５ドル（約８００万円）、笹生優花（アース製薬）は３アンダーの５６位で９２０５ドル（薬１５０万円）を手にした。