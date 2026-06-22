手触り抜群なぬいぐるみ生地！ 2026年6月発売「スポンジ・ボブ ふわふわスクエアポーチ」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、クオリアの「スポンジ・ボブ ふわふわスクエアポーチ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
クオリアから2026年6月に発売される「スポンジ・ボブ ふわふわスクエアポーチ」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
スポンジ・ボブ ふわふわスクエアポーチ
▼メーカー
クオリア
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・スポンジ・ボブ
・カーニ
・パトリック
・イカルド
・プランクトン
・ハロルド※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「スポンジ・ボブ ふわふわスクエアポーチ」が見逃せない！
クオリアから2026年6月に発売される「スポンジ・ボブ ふわふわスクエアポーチ」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
手触り抜群なぬいぐるみ生地の大きめポーチスポンジ・ボブの仲間たちが、手触りの良いぬいぐるみ生地のポーチになって登場しました。ふわふわとした質感に仕上がっており、ガチャガチャとは思えないクオリティの高さが魅力です。サイズは約13cmと、小物をしっかりと収納できる実用的なスクエア型となっています。日常使いのバッグに入れて、一緒にお出かけしたくなるアイテムです。
詳細情報▼商品名
スポンジ・ボブ ふわふわスクエアポーチ
▼メーカー
クオリア
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・スポンジ・ボブ
・カーニ
・パトリック
・イカルド
・プランクトン
・ハロルド※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)