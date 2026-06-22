TBSの朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）は22日、FIFAワールドカップ（W杯）で日本がチュニジアに勝利したことを報じた。

8大会連続出場の日本は20日（日本時間21日）、W杯1000試合目となった1次リーグ第2戦でチュニジアに4―0で完勝した。

安住紳一郎アナウンサーは「昨日、日本はチュニジアに大勝しましたが、三笘の1ミリ、鎌田の1ミリに続いて、よく名前をこうやって付けるなと思いますが、幻の得点、上田の逆1ミリが話題となっております」と伝えた。

MF鎌田大地が前半4分に左足で日本のW杯最速となる先制。同10分には、上田綺世がシュートし、相手DFに当たってゴールに吸い込まれたかに見えたが、相手GKがゴールラインぎりぎりでかきだした。VAR検証の末にノーゴール判定だった。日本は後半に2点を加え、快勝した。

過去1勝3分け3敗と鬼門だった第2戦を突破し、1勝1分けでF組3位以上が確定。決勝トーナメント進出に大きく前進した。1次リーグ最終戦は25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。