個別に買うのは大損？「新幹線＋ホテル」セット予約で浮いた1万円を賢く旅の贅沢に回す方法

なぜ個別手配は損？「新幹線＋ホテル」セット予約の圧倒的なお得度

出張や旅行の際、新幹線の切符は駅の券売機で買い、ホテルは宿泊予約サイトで別々に手配しているという方は多いのではないでしょうか？実は、その買い方こそが「大損」の原因になっているかもしれません。

例えば、東京から大阪まで平日に1泊2日で出張・旅行をする場合、普通にバラバラで手配すると以下のようになります。



・往復の新幹線代（片道最安1万3870円として計算）：2万7740円

・ビジネスホテルの宿泊代（天然温泉ホテルリブマックスPREMIUM梅田EASTなど）：1万4618円

【合計：約4万2358円】

普通に手配すると4万円を超えてしまいますが、大手の旅行会社が提供している「新幹線＋ホテル」のセットパック（平日1泊）を利用すると、往復の新幹線とホテル宿泊がセットになって、総額「2万6000円前後」から予約できるプランが数多く見つかります。

その差額は、なんと約1万6000円。

「同じ日、同じ目的地」に行くにもかかわらず、手配の仕方をセットに変えるだけで、自動的に1万5000円以上ものお小遣いが浮く計算になります。宿のクオリティを担保しつつ、これだけのお小遣いを賢く防衛できるので、中高年男性にとって利用しない手はありません。



浮いた1万円で何をする？旅先で叶えるワンランク上のごちそう

セット予約に変えるだけで、手元には「約1万6000円」もの浮いたお金が残ります。このお小遣いを、生活費に消してしまうのはもったいないです。ぜひ、旅先でのちょっとした贅沢に回して、移動や仕事の疲れを最高の手札で癒やしましょう。

例えば、今回の目的地である大阪なら、普段の出張では予算オーバーで諦めていたカウンターで職人が握るちょっといいお寿司や、「舗専門店の高級な黒毛和牛すき焼きを堪能することができます。また、ビールを片手にいつもより少し贅沢な串カツのコースを大人の雰囲気で楽しむのも格別です。

自分の財布や家計を痛めることなく、仕組みを変えただけで手に入った予算だからこそ、罪悪感なく極上のグルメに投資できます。これこそが、賢い大人の旅の醍醐味です。



中高年男性におすすめ！手軽で安心な大手予約サイト2選

「セット予約が便利なのは分かったけれど、どのサイトを使えばいいのか分からない」という方に向けて、中高年男性の出張やひとり旅でも安心して使える、信頼性の高い大手予約サイトを2つ厳選してご紹介します。



1. 日本旅行「JR・新幹線＋宿泊セットプラン」

新幹線のセットプランを語る上で外せないのが日本旅行です。JR西日本グループの老舗旅行会社ということもあり、新幹線の座席手配の安心感は群を抜いています。ビジネスマンの出張でも定番中の定番として愛用されており、迷ったらまずここを選べば間違いありません。



2. JTB「新幹線・JR＋ホテル・旅館」

国内最大手のJTBが提供するセットパックは、何と言っても提携しているホテルの質の高さと豊富さが魅力です。駅近の便利なビジネスホテルはもちろん、少し贅沢をして疲れを癒やしたいときのための「温泉付きホテル」なども簡単に探すことができます。

どちらのサイトも、トップページから「出発地」「目的地」「日付」「人数（1人）」を入力して検索するだけで、新幹線代込みの総額プランが簡単に表示されます。



※注意点も！セット予約をする前に知っておきたいポイント

非常に高コスパなセットパックですが、利用する際には1点だけ注意が必要です。それは「直前のキャンセルや変更の手続きが、通常の切符より少々厳しい」という点です。

パックツアーという扱いになるため、出発日の20日前（※旅行会社やプランによる）を過ぎるとキャンセル料が発生し始めます。「まだ予定が確定していないけれど、とりあえず席だけ押さえておこう」という使い方は避け、スケジュールがしっかり決まってから予約するのが、賢くトラブルを防ぐコツです。



まとめ

新幹線での移動と宿泊をセットに変えます。ただそれだけのシンプルな工夫で、旅のクオリティは落とさずに1万5000円以上ものお小遣いを「防衛」することができます。

駅の窓口に並ぶ手間も省け、スマホ一つで完結する手軽さも魅力です。ぜひ次回の出張やひとり旅からセット予約を活用し、浮いた予算でワンランク上の特別な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー