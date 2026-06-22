「ヤクルト１−２広島」（２１日、神宮球場）

鋭くはじき返した打球が、左翼線の内側で弾む。二塁に到達した広島・小園海斗内野手が前日に続き、鯉党からの大歓声を背に受けた。昨季、リーグトップの得点圏打率・４１３を残した勝負強い男が本来の姿を取り戻しつつある。「コンパクトに打ち返すことができました。先制することができてよかったです」と納得の一打でチームを連勝へと導いた。

「５番・三塁」で２試合ぶりにスタメン出場。０−０の五回２死一、二塁で迎えた第３打席で快音を響かせた。フルカウントから「全球種、対応できるように待っていました」と高橋の１５１キロを左翼線へ。２点適時二塁打で５月２３日・中日戦（バンテリン）以来、約１カ月ぶりの適時安打をマーク。「なんとかって感じですね」と笑顔はなかったが、この日は四回に中前打を放つなど全４打席で出塁。６月の月間打率を・２７８まで上昇させ、復調を印象づけた。

前日２０日の試合はスタメンを外れるも代打で登場し、今季１号２ランを右翼席へ。連日の活躍を受け、新井監督は「だんだんと彼らしくなってきたかなと思います」と打席の内容を評価した。

この日は父の日。試合前練習では水色のアイブラックをつけて、汗を流した。２児の父として家族の大黒柱を担う小園。グラウンドを離れても頼もしい背番号５が、逆襲への旗手となる。