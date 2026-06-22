ウィンダム・クラークが完全Vで全米OP2勝目 久常涼43位、松山英樹65位
＜全米オープン 3日目◇20日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」が終了し、2023年大会覇者のウィンダム・クラーク（米国）がトータル4アンダーで大会2勝目、米ツアー通算5勝目を挙げた。初日から首位を守り抜く完全優勝だった。
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今大会に日本勢は、松山英樹、久常涼、佐藤大平、大岩龍一、大西魁斗の5人が出場した。そのうち、決勝ラウンドに進出したのは2人。17位タイで最終日を迎えた大会初出場の久常涼は、1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「75」とスコアを落とし、トータル8オーバー・43位タイで終えた。65位で迎えた松山英樹は、1バーディ・4ボギーの「73」で回り、トータル14オーバー・65位タイでフィニッシュ。2013年から14年連続14回目の出場で、予選落ちは16年大会の一度だけ。17年大会の2位などトップ10入りは4回記録している大会だが、今年は大会自己ワーストの結果に終わった。トータル3アンダー・2位にサム・バーンズ（米国）、トータル1アンダー・3位にトム・キム（韓国）が続いた。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーは、トータルイーブンパー・4位タイで終え、キャリアグランドスラム達成には届かなかった。世界2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル6オーバー・32位タイで4日間を終えた。 賞金総額は、前年より100万ドル増額されて2250万ドル（約36億1400万円）。優勝したクラークは450万ドル（約7億2280万円）を手にした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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