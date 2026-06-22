日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2806（+29.5 +1.06%）
ホンダ 1412（-0.5 -0.04%）
三菱ＵＦＪ 3400（+122 +3.72%）
みずほＦＧ 8307（+423 +5.37%）
三井住友ＦＧ 6783（+301 +4.64%）
東京海上 7373（+179 +2.49%）
ＮＴＴ 147（+2.6 +1.80%）
ＫＤＤＩ 2714（-7.5 -0.28%）
ソフトバンク 209（-1.6 -0.76%）
伊藤忠 1868（+20.5 +1.11%）
三菱商 4592（+52 +1.15%）
三井物 4751（+35 +0.74%）
武田 5042（+108 +2.19%）
第一三共 2729（+187.5 +7.38%）
信越化 7539（+229 +3.13%）
日立 4857（+93 +1.95%）
ソニーＧ 3279（+139 +4.43%）
三菱電 6121（+70 +1.16%）
ダイキン 23889（-1 0.00%）
三菱重 3974（+57 +1.46%）
村田製 11920（+170 +1.45%）
東エレク 79195（+3835 +5.09%）
ＨＯＹＡ 28786（+1541 +5.66%）
ＪＴ 6087（+12 +0.20%）
セブン＆アイ 1942（+8 +0.41%）
ファストリ 84908（+1808 +2.18%）
リクルート 11259（+394 +3.63%）
任天堂 7104（+28 +0.40%）
ソフトバンクＧ 7552（+441 +6.20%）
キーエンス（普通株） 78994（+1294 +1.67%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2806（+29.5 +1.06%）
ホンダ 1412（-0.5 -0.04%）
三菱ＵＦＪ 3400（+122 +3.72%）
みずほＦＧ 8307（+423 +5.37%）
三井住友ＦＧ 6783（+301 +4.64%）
東京海上 7373（+179 +2.49%）
ＮＴＴ 147（+2.6 +1.80%）
ＫＤＤＩ 2714（-7.5 -0.28%）
ソフトバンク 209（-1.6 -0.76%）
伊藤忠 1868（+20.5 +1.11%）
三菱商 4592（+52 +1.15%）
三井物 4751（+35 +0.74%）
武田 5042（+108 +2.19%）
第一三共 2729（+187.5 +7.38%）
信越化 7539（+229 +3.13%）
日立 4857（+93 +1.95%）
ソニーＧ 3279（+139 +4.43%）
三菱電 6121（+70 +1.16%）
ダイキン 23889（-1 0.00%）
三菱重 3974（+57 +1.46%）
村田製 11920（+170 +1.45%）
東エレク 79195（+3835 +5.09%）
ＨＯＹＡ 28786（+1541 +5.66%）
ＪＴ 6087（+12 +0.20%）
セブン＆アイ 1942（+8 +0.41%）
ファストリ 84908（+1808 +2.18%）
リクルート 11259（+394 +3.63%）
任天堂 7104（+28 +0.40%）
ソフトバンクＧ 7552（+441 +6.20%）
キーエンス（普通株） 78994（+1294 +1.67%）