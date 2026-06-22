日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2806（+29.5　+1.06%）
ホンダ　1412（-0.5　-0.04%）
三菱ＵＦＪ　3400（+122　+3.72%）
みずほＦＧ　8307（+423　+5.37%）
三井住友ＦＧ　6783（+301　+4.64%）
東京海上　7373（+179　+2.49%）
ＮＴＴ　147（+2.6　+1.80%）
ＫＤＤＩ　2714（-7.5　-0.28%）
ソフトバンク　209（-1.6　-0.76%）
伊藤忠　1868（+20.5　+1.11%）
三菱商　4592（+52　+1.15%）
三井物　4751（+35　+0.74%）
武田　5042（+108　+2.19%）
第一三共　2729（+187.5　+7.38%）
信越化　7539（+229　+3.13%）
日立　4857（+93　+1.95%）
ソニーＧ　3279（+139　+4.43%）
三菱電　6121（+70　+1.16%）
ダイキン　23889（-1　0.00%）
三菱重　3974（+57　+1.46%）
村田製　11920（+170　+1.45%）
東エレク　79195（+3835　+5.09%）
ＨＯＹＡ　28786（+1541　+5.66%）
ＪＴ　6087（+12　+0.20%）
セブン＆アイ　1942（+8　+0.41%）
ファストリ　84908（+1808　+2.18%）
リクルート　11259（+394　+3.63%）
任天堂　7104（+28　+0.40%）
ソフトバンクＧ　7552（+441　+6.20%）
キーエンス（普通株）　78994（+1294　+1.67%）