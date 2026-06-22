プレリュード特別仕様車を8月20日発売

ホンダは、ハイブリッド・スペシャリティクーペ『ホンダ・プレリュード』に特別仕様車『2027リミテッドエディション』を設定、8月20日に発売する。

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これに先立ち、6月18日に専用ウェブサイトで車両を公開し、全国のホンダ・カーズでの受注も開始した。



ホンダ・プレリュード2027リミテッドエディション ホンダ

現行プレリュードは2025年9月に発売されたモデルで、ワイド＆ローの伸びやかなプロポーションと、e:HEVの新制御技術『ホンダS+シフト』を特徴とする。

また、広い開口部の荷室による優れた実用性も備え、走りの楽しさと日常での使い勝手が高次元で両立されている点が高く評価されている。

『2027リミテッドエディション』は、プレリュードの魅力に上質感と特別感を加えたモデルであるという。

特別仕様車『ホンダ・プレリュード2027リミテッドエディション』の価格は、630万6300円となる。

内外装を深紅で統一したデザイン

『プレリュード2027リミテッドエディション』のエクステリアには、専用ボディカラーとなる『プレミアムクリスタルガーネット・メタリック』を採用、フロントアッパーグリルモールもボディ同色とし、前後バンパーにはレッドのアクセントがあしらわれる。

加えて、切削ブラッククリア仕上げのアルミホイールとレッドのブレーキキャリパーが組み合わされることで、よりスポーティなイメージが高められた。



ホンダ・プレリュード2027リミテッドエディション ホンダ

インテリアでは、ボルドーとブラックのコンビシートに加え、ダッシュボードやアームレストなどにボルドーの加飾が施され、ステアリングのレッドステッチとともに、外装と内装を深紅で統一した特別な空間が演出される。