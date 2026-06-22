霧島市隼人町の温泉施設で、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になっています。きのうの捜索では見つからず、警察と消防はけさ早くから捜索を再開しています。

行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣（れお）くん5歳です。

警察と消防は、現場付近の川を中心に捜索を再開しています。

母親からの通報内容は？

警察や消防によりますと21日午後3時40分ごろ、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれいがわの湯」で「5歳の男の子が温泉施設で目を離したらいなくなった、川に落ちた可能性がある」と母親から119番通報がありました。

嶺臣くんは家族と家族湯で入浴していて、先に両親が脱衣所に行きましたが、その後、嶺臣くんの姿が見えなくなったということです。

警察と消防は捜索再開

現場の温泉施設は川沿いにあり、貸し切り型の浴室が複数並ぶ施設で、川側に大きな窓がついている浴室もあります。

警察と消防は、嶺臣くんが浴室の窓から外に出て川に転落したのではないかとみて、けさから本格的な捜索を再開しています。

川は大小の岩がある急流で、消防隊員らが命綱をつけ川の中に入り、岩陰や淵を確認していました。

また、警察の機動隊はボートを投入して捜索にあたっています。

嶺臣くんの特徴は？

嶺臣くんは、身長約120センチのやせ型で、前髪は眉にかかる程度、横側は耳にかかる程度の長さです。衣服は着ておらず全裸で、靴なども身に着けていないということです。

霧島警察署は、電話0995－47－2110で情報提供を呼びかけています。

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