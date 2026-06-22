[6.22 北中米W杯グループリーグ第2節](マイアミ)

※07:00開始

<出場メンバー>

[ウルグアイ]

先発

GK 23 フェルナンド ムスレラ

DF 3 セバスティアン カセレス

DF 13 ギジェルモ ヴァレラ

DF 16 マティアス・オリベラ

DF 25 ファン サナブリア

MF 5 マヌエル・ウガルテ

MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 アグスティン カノッビオ

MF 20 マキシミリアノ・アラウホ

FW 21 フェデリコ・ビニャス

控え

GK 1 セルヒオ ロシェ

GK 12 サンティアゴ メレ

DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス

DF 17 マティアス・ビーニャ

DF 22 ホアキン ピケレス

DF 24 サンティアゴ・ブエノ

MF 7 ニコラス デラクルス

MF 11 ファクンド・ペリストリ

MF 15 エミリアーノ マルティネス

MF 26 ロドリゴ・サラサール

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 18 ブライアン ロドリゲス

FW 19 ロドリーゴ アギーレ

監督

マルセロ・ビエルサ

[カーボベルデ]

先発

GK 1 ヴォジーニャ

DF 3 ディニー

DF 4 ピコ

DF 13 シドニー・カブラル

DF 22 スティーヴン モレイラ

MF 6 ケヴィン ピナ

MF 10 ジャミロ モンテイロ

MF 11 ガリー ロドリゲス

MF 18 テルモ アルカンジョ

MF 20 ライアン メンデス

FW 9 ベンシモル

控え

GK 12 マルシオ ロサ

GK 23 CJ ドス サントス

DF 2 ストピラ

DF 5 ローガン・コスタ

DF 24 ワグナー ピナ

DF 25 ケルヴィン ピレス

MF 8 ジョアン パウロ

MF 14 デロイ ドゥアルテ

MF 15 ラロス ドゥアルテ

MF 16 ヤニック セメド

FW 7 ジョヴァネ カブラル

FW 17 ウィリー セメド

FW 19 ダイロン・リブラメント

FW 21 ヌーノ ダコスタ

FW 26 エリオ ヴァレラ

監督

レイテ ブリトーペドロ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります