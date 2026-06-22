ウルグアイvsカーボベルデ スタメン発表
[6.22 北中米W杯グループリーグ第2節](マイアミ)
※07:00開始
<出場メンバー>
[ウルグアイ]
先発
GK 23 フェルナンド ムスレラ
DF 3 セバスティアン カセレス
DF 13 ギジェルモ ヴァレラ
DF 16 マティアス・オリベラ
DF 25 ファン サナブリア
MF 5 マヌエル・ウガルテ
MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 アグスティン カノッビオ
MF 20 マキシミリアノ・アラウホ
FW 21 フェデリコ・ビニャス
控え
GK 1 セルヒオ ロシェ
GK 12 サンティアゴ メレ
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 17 マティアス・ビーニャ
DF 22 ホアキン ピケレス
DF 24 サンティアゴ・ブエノ
MF 7 ニコラス デラクルス
MF 11 ファクンド・ペリストリ
MF 15 エミリアーノ マルティネス
MF 26 ロドリゴ・サラサール
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 18 ブライアン ロドリゲス
FW 19 ロドリーゴ アギーレ
監督
マルセロ・ビエルサ
[カーボベルデ]
先発
GK 1 ヴォジーニャ
DF 3 ディニー
DF 4 ピコ
DF 13 シドニー・カブラル
DF 22 スティーヴン モレイラ
MF 6 ケヴィン ピナ
MF 10 ジャミロ モンテイロ
MF 11 ガリー ロドリゲス
MF 18 テルモ アルカンジョ
MF 20 ライアン メンデス
FW 9 ベンシモル
控え
GK 12 マルシオ ロサ
GK 23 CJ ドス サントス
DF 2 ストピラ
DF 5 ローガン・コスタ
DF 24 ワグナー ピナ
DF 25 ケルヴィン ピレス
MF 8 ジョアン パウロ
MF 14 デロイ ドゥアルテ
MF 15 ラロス ドゥアルテ
MF 16 ヤニック セメド
FW 7 ジョヴァネ カブラル
FW 17 ウィリー セメド
FW 19 ダイロン・リブラメント
FW 21 ヌーノ ダコスタ
FW 26 エリオ ヴァレラ
監督
レイテ ブリトーペドロ
※07:00開始
<出場メンバー>
[ウルグアイ]
先発
GK 23 フェルナンド ムスレラ
DF 3 セバスティアン カセレス
DF 13 ギジェルモ ヴァレラ
DF 16 マティアス・オリベラ
DF 25 ファン サナブリア
MF 5 マヌエル・ウガルテ
MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 アグスティン カノッビオ
MF 20 マキシミリアノ・アラウホ
控え
GK 1 セルヒオ ロシェ
GK 12 サンティアゴ メレ
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 17 マティアス・ビーニャ
DF 22 ホアキン ピケレス
DF 24 サンティアゴ・ブエノ
MF 7 ニコラス デラクルス
MF 11 ファクンド・ペリストリ
MF 15 エミリアーノ マルティネス
MF 26 ロドリゴ・サラサール
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 18 ブライアン ロドリゲス
FW 19 ロドリーゴ アギーレ
監督
マルセロ・ビエルサ
[カーボベルデ]
先発
GK 1 ヴォジーニャ
DF 3 ディニー
DF 4 ピコ
DF 13 シドニー・カブラル
DF 22 スティーヴン モレイラ
MF 6 ケヴィン ピナ
MF 10 ジャミロ モンテイロ
MF 11 ガリー ロドリゲス
MF 18 テルモ アルカンジョ
MF 20 ライアン メンデス
FW 9 ベンシモル
控え
GK 12 マルシオ ロサ
GK 23 CJ ドス サントス
DF 2 ストピラ
DF 5 ローガン・コスタ
DF 24 ワグナー ピナ
DF 25 ケルヴィン ピレス
MF 8 ジョアン パウロ
MF 14 デロイ ドゥアルテ
MF 15 ラロス ドゥアルテ
MF 16 ヤニック セメド
FW 7 ジョヴァネ カブラル
FW 17 ウィリー セメド
FW 19 ダイロン・リブラメント
FW 21 ヌーノ ダコスタ
FW 26 エリオ ヴァレラ
監督
レイテ ブリトーペドロ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります