「犬を飼うメリット。睡魔と戦う犬、なんと毎日無料で見れます」



【動画】これが無料で見られるなんて…うとうと顔のわんこ

そんなコメントとともに投稿された動画が、Xで大きな注目を集めました。写っているのは、トイプードルの「こぐま」ちゃん（1歳・女の子）。眠気に負けそうになりながらも、必死に目を開けようとしている表情がなんとも愛らしい姿です。



さらに別の投稿では、「犬を飼う（デ）メリット。たまに人の手による運搬が必要となります」と、こぐまちゃんが飼い主さんに抱えられて運ばれる様子も紹介されました。力を抜いて身を預ける姿は、“デメリット”というより、むしろご褒美のようにも見えてしまいます。



この一連の投稿には6万件超の“いいね”が寄せられ、「かわいすぎて滅」「おすそわけ助かります」「無料でいいんですか！？」「ほんと癒やされますよね」「ご要望あればいつでも運搬しちゃいます」「犬を、犬を運搬するだけの仕事ないですか」「全然デメリットではないのでは（笑）。かわいい」など、こぐまちゃんの姿に癒やされた人たちから多くの反響が集まりました。



“メリット”も“デメリット”も、見ている人を笑顔にしてしまうこぐまちゃん。飼い主の「こぐまとこぐみ」さん（@kogumatokogumi）にお話を伺いました。



睡魔と戦う姿も、運搬される姿も「こぐまらしさ」

一日の終わりに、こぐまちゃんとゆっくり過ごしていた飼い主さん。外から涼しい風が入り、心地よい時間が流れていたといいます。そんな中、ふと目に入ったのが、睡魔と戦うこぐまちゃんの姿でした。



「夜のお手入れが終わって、ふとこぐまのほうを見ると、睡魔と必死に戦っていたんです。その様子がとても愛らしく、動画を撮影しました」



眠たいけれど、まだ起きていたい。そんな気持ちが表れているかのような、こぐまちゃんの表情。飼い主さんにとっては、毎日の暮らしの中で出会える小さな幸せのひとつなのかもしれません。



一方、“デメリット”として投稿されたのは、飼い主さんに抱えられて運搬されるこぐまちゃんの姿です。



「長距離散歩の帰りや、行きたい方向と違うと歩かなくなってしまうので、渋々運搬しています。何度も運んでいるので、こぐまもこの運ばれ方に慣れており、見ての通り脱力している姿がかわいらしいです。実は、この運搬する様子は、同じような構図の動画を過去に何度か投稿しています。見てくださっている方からあたたかいお言葉をいただいていて、私たちも気に入っています」



抱えられているこぐまちゃんは、抵抗するでもなく、力を抜いて身を任せている様子。どちらの投稿からも伝わってくるのは、こぐまちゃんとの暮らしを楽しむ飼い主さんのあたたかいまなざしです。



「天性の陽キャ」なこぐまちゃん 家族にくれる無償の愛

そんなこぐまちゃんは、ふだんどのような性格なのでしょうか。



「一言で言うと、天性の陽キャです。人間もワンちゃんも大好きで、ドッグランやお散歩中にほかのワンちゃんに出会うと、自分からグイグイあいさつをしに行きます。そして、輪の中心にいることが多いです。自分が一番目立っていないと少しヤキモチをやくことも。同じようなタイプのワンちゃんと会ったときは、少しライバル視しているような素振りを見せることもあります」



ふだん、こぐまちゃんは、妹の同じくトイプードルの「こぐみ」ちゃんと暮らしています。仲良し姉妹と過ごす日常について、飼い主さんは「無償の愛と癒やし」を与えてもらっていると感じているそうです。



「いつも変わらず笑顔で近寄ってきてくれて、仕事の疲れや、嫌なことがあってもそれを吹き飛ばしてくれます。私たち夫婦は、お互いに動物と暮らした経験がなかったので、お迎え当初は手探りなところも少なくありませんでした」



「今ではかけがえのない家族です。もう、こぐまとこぐみがいない生活は考えられないほど、この子たち中心の生活にーー。少しでも幸せを感じてくれていたら良いなと思いながら過ごしています」



眠そうな顔を見せてくれる夜も、散歩の途中で運搬が必要になる日も、すべてが家族の大切な時間。こぐまちゃん、こぐみちゃんの何気ない姿は、飼い主さん夫婦の暮らしにやわらかな明るさを添えています。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）