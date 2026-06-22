大東建託株式会社（東京都港区）は、このほど「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2025<総評レポート>」をまとめました。それによると、「住みたい街」を選ぶ人には大きく5つのタイプがあることがわかりました。



【グラフ】「住みたい街ランキング」では、自分が暮らす都県の街を選ぶ人が多い

調査は、全国47都道府県（対象自治体1890）居住の20歳以上の男女84万5588名を対象として、2021年〜2025年（一部の回答のみ2020年・2019年を追加）の期間にインターネットで実施されました。



「街の住みここちランキング」には、「行政サービスや子育て支援が充実している街に住みたい」「おしゃれ・ステータス感がある街に住みたい」といった「住みたい街」に対する指向性に関する質問が含まれており、その質問を使ってクラスター分析を行なった結果、「こだわり富裕型」（18.3％）、「堅実ファミリー型」（22.6％）、「街遊び、独身型」（15.1％）、「節約、シングル型」（23.0％）、「地元愛着型」（21.0％）という5つの指向性タイプがあることがわかりました。



それぞれのタイプ別に「住みたい街」を見ていくと、こだわり富裕型は「東京都世田谷区」、堅実ファミリー型は「東京都杉並区」、街遊び、独身型は「東京都中央区」、節約、シングル型は「福岡市博多区」、地元愛着型は「沖縄市」がそれぞれ1位となりました。



住みたい街（自治体）ランキングは、現在その街に住んでいない人からの投票によって決まります。しかし、どのタイプの人が支持するかは街ごとに違いが見られます。こだわり富裕型は「文京区」（37.1％）、堅実ファミリー型は「杉並区」（31.6％）、街遊び、独身型は「渋谷区」（19.9％）、節約、シングル型は「新宿区」（26.6％）、地元愛着型は「鎌倉市」（12.2％）に多く投票する傾向が見られました。



また、住みたい駅で見ても、駅ごとに支持する人のタイプに違いがあります。こだわり富裕型は「鎌倉」（31.9％）、堅実ファミリー型は「浦和」（32.6％）、街遊び、独身型は「東京A」（21.7％）、節約、シングル型は「新宿A」（24.7％）、地元愛着型は「鎌倉」（14.4％）に多く投票する傾向が見られました。



※複数駅において距離が近い場合には統合を行い、駅名の後にA（area）を付記。【東京A】東京・八丁堀・日本橋・京橋・茅場町・宝町、【新宿A】新宿・西武新宿・新宿三丁目・都庁前・新宿西口



さらに、自分が住んでいる都県の街に投票する傾向が強く見られ、住みたい街10位の「さいたま市大宮区」と17位の「さいたま市浦和区」は、埼玉県居住者からの投票がそれぞれ86％、88％と極めて高くなっているほか、19位の「浦安市」の千葉県居住者からの投票は62％と高くなっています。



東京都内も同様の傾向があり、「立川市」「武蔵野市」の東京都居住者からの投票はそれぞれ82％、77％となりました。



また、居住している都県の所在駅へ投票する傾向も顕著で、1位の「吉祥寺駅」の東京都居住者からの投票は72％、2位の「横浜駅」「みなとみらい駅」への神奈川県居住者からの投票はそれぞれ57％、63％、4位の「大宮駅」、8位の「浦和駅」は、埼玉県居住者からの投票が非常に高く、それぞれ88％、90％となっています。



一方、他県居住者からの投票が多いのは、14位の「池袋駅」が埼玉県居住者からの投票が35％、16位の「自由が丘駅」、18位の「二子玉川駅」が神奈川県居住者からの投票がそれぞれ40％、41％となりました。