特別装備を追加した限定車

ホンダやヤマハのタイ法人が生産するクルマなどの輸入販売を行うシルバーバックは、2026年6月19日に、ヤマハ「PG-1 ABS スペシャル エディション タイ仕様」の取り扱いを開始することを発表しました。

この限定モデルは7月初旬に入荷予定で、価格（消費税込）は52万8000円です。

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「週末と寄り道が楽しい！」を開発キーワードとして掲げるPG-1は、気軽に楽しめる小型のファンモデルです。

このモデルの大きな特徴は、モペットならではの扱いやすさと、スクランブラーのように未舗装路も走行できる走破性を両立させている点にあります。

心臓部には114ccの空冷4ストローク単気筒エンジンを搭載しており、市街地での高い利便性を持ちながら、ツーリングやレジャーでの悪路走行にも対応する性能を確保しています。

足回りにはブロックパターンのワイドタイヤが標準装備され、190mmという高い最低地上高と相まって、段差なども乗り越えやすい設計です。

安全装備としてABSブレーキシステムが採用され、安全性が向上しています。

メーターは視認性に優れたラウンド型のフルデジタルタイプに更新され、スピードやエンジン回転数、ギアポジション、燃料計、走行距離といった情報を容易に確認できます。

また、シートは前後に分かれたDUOシートで、給油時には前側だけを上げる構造となっており、タンデムバーも備わっています。

今回発表された限定モデルは、専用のホワイトカラーで彩られ、フロントキャリアやリアキャリア、ナックルガード、ナックルバイザー（ホワイト）が装着されます。さらに、レッグガード、レッグシールド（ホワイト）、アンダーガードといった多数の特別装備が追加されています。

このモデルには、ヤマハが量産モペットの「Finn」や「Sirius」で培った技術が反映されており、機能美を感じさせる普遍的なデザインにタフな機能と装備が与えられ、楽しさを重視した新しいモペットの世界観を提示しています。

仕様やスタイルからホンダ「クロスカブ110」のライバルとも目されるこのクルマは、街乗りからアウトドアまで多様なシーンに対応する、ファッション性の高い一台と言えます。