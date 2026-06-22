山下美夢有が優勝賞金7800万円獲得 トップ10入り3人の日本勢はいくら稼いだ？
＜マイヤーLPGAクラシック 最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦が終了。2試合ぶり出場の山下美夢有がロティ・ウォード（イングランド）とのプレーオフを制し、昨年の「メイバンク選手権」以来となるツアー通算3勝目を挙げた。
【連続写真】山下美夢有が最高のお手本 最も簡単なスライス対策って？
今大会の賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝した山下は48万7500ドル（約7800万円）の大金をゲットした。勝みなみはトータル13アンダー・7位タイに入り、8万3958ドル（約1353万円）を獲得。竹田麗央がトータル11アンダー・10位タイで6万5269ドル（約1052万円）を手にし、日本勢上位3人だけで約1億205万円をつかみとる荒稼ぎとなった。岩井千怜はトータル10アンダー・12位タイで5万485ドル（約814万円）、笹生優花はトータル3アンダー・56位タイで9205ドル（約148万円）を手中にした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
マイヤーLPGAクラシック 最終成績
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山下美夢有 プロフィール＆成績
PO制した山下美夢有が“父の日V”で感謝の涙「いつも支えてくれている」
7Hプレーオフ決着 ニチレイレディスの最終結果
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今大会の賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝した山下は48万7500ドル（約7800万円）の大金をゲットした。勝みなみはトータル13アンダー・7位タイに入り、8万3958ドル（約1353万円）を獲得。竹田麗央がトータル11アンダー・10位タイで6万5269ドル（約1052万円）を手にし、日本勢上位3人だけで約1億205万円をつかみとる荒稼ぎとなった。岩井千怜はトータル10アンダー・12位タイで5万485ドル（約814万円）、笹生優花はトータル3アンダー・56位タイで9205ドル（約148万円）を手中にした。
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