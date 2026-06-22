「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）

７番人気のエルトンバローズがゴール前の大激戦を制して復活Ｖ。２３年毎日王冠以来の勝利で重賞３勝目を飾り、マイル路線でジャンタルマンタル、ソウルラッシュなどと競り合ってきた実力を改めて証明した。２着は連覇を狙った６番人気のキープカルム、３着には１番人気の３歳馬エコロアルバが入った。２番人気ファーヴェントは９着、３番人気ミニトランザットは６着だった。

ここでは実力が違った。マイルの猛者としのぎを削ってきた６歳馬エルトンバローズが復活Ｖ。「実績上位の力を見せられた」。２３年１０月の毎日王冠以来、約２年８カ月ぶりの勝利に瀬間助手は喜びをあらわにした。

スタートでやや後手に回り、ためる競馬を選択。前半３Ｆ３４秒６とミドルペースだったが、慌てず騒がず外差しに懸けた。４角で気合をつけると鋭くギアチェンジ。直線では馬群が横一線に広がり、最後の力を振り絞った。「“どうかしのいでくれ”という気持ちで追っていた」と松若。新コンビを組んだ鞍上のゲキに応え、馬場の真ん中から力強く脚を伸ばし、ゴール前でグイッと半馬身だけ抜け出した。

代打騎乗のチャンスをものにした。騎乗停止になった団野に変わり、白羽の矢が立ったのは松若だった。中間は２週続けて感触を確認。いいイメージを持った鞍上は、つかんだ好機に一発回答を出して見せた。「杉山晴紀先生には若い頃からずっとお世話になっていた。よりうれしい勝利になった」と、リーディングを突っ走るトップステーブルとの初重賞Ｖをかみしめた。

６歳になっても、まだ衰えはない。瀬間助手は「ここまではあまりかみ合わなかったけど、馬の状態がどんどん上がっている。それを証明できて良かった」と胸をなで下ろす。「秋に向けて弾みのつく競馬になった。またこれからが楽しみ」。復活を果たした実力馬の目指す先はただひとつ。手にしていないＧ１を奪取し、マイル界の頂点という新しい景色を見ることだ。