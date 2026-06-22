◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル、稍重）

第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３はセキトバイースト（浜中）が逃げ切り、２００６、０７年のデアリングハート以来、３頭目の連覇を飾った。

人馬の信頼が連覇という最高の結果を生みだした。セキトバイーストはゲートは五分だったものの浜中が手綱を押してハナを取り切った。「できればセーフティーリードを取って競馬したいと思っていて、作戦通りでした」。１０００メートル通過は５８秒９。淡々とラップを刻み、後続には３馬身差。まさに理想的な展開に持ち込んだ。４角からは早めの仕掛けでさらに後続を突き放す。鞍上の懸命の鼓舞に応えたセキトバイーストが３馬身差の快勝。影をも踏ませぬ逃走劇を完結させた。

会心の騎乗に鞍上からは笑みがこぼれた。「走ることに一生懸命で苦しくなるところからもうひと踏ん張り、頑張ってくれるところがこの馬のいいところ」。昨年は好位の外から早めの仕掛けで後続を封じ込んだが、今年は逃げ切り。７戦連続コンビを組むパートナーを知り尽くしているからこその強気のリードが好結果をもたらした。

開催最終日の荒れた芝状態に加え、土曜から未明にかけて降り続いた雨。稍重のコンディションも追い風になった。キャリアハイとなる、今年重賞３勝目となった四位調教師は「強かったね。今週の雨は恵みの雨になったと思います。ジョッキーには（実戦を使うのは）上半期最後だから思い切って乗ってきてと伝えました」。変に重圧をかけずリラックスして乗れたことも奏功した。

重賞２勝目を手にしたセキトバイーストにとっては選択肢が広がる大きな勝利。夏場は休養し、英気を養う。トレーナーは「秋の楽しみが増えました」と、充実一途の５歳牝馬を頼もしそうに見つめた。（石行 佑介）

セキトバイースト 父デクラレーションオブウォー、母ベアフットレディ（父フットステップスインザサンド）。栗東・四位洋文厩舎所属の牝５歳。北海道新ひだか町・タイヘイ牧場の生産。通算１９戦５勝。総獲得賞金は１億８０４９万５０００円。主な勝ち鞍は２５年府中牝馬Ｓ・Ｇ３。馬主はＴＮレーシング